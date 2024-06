Siete años después, al fin Mbappé

NUNCA jamás el fichaje de un futbolista se coció a fuego tan lento como en la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Desde aquel 2017 en que Florentino empezó lanzarle cantos de sirena a la madre del futbolista ha pasado mucha agua bajo los puentes. Cuando entonces, el extraordinario franco-camerunés empezaba su flirteo con el Madrid, pero los veranos se sucedían y la cosa no avanzaba porque el PSG lo impedía.

No sé cuántas primeras páginas se habrán imprimido para una margarita que no acababa de deshojarse. Siete años después de aquella escaramuza, el culebrón ha terminado y el astro ya tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro. Como víctimas en dicho empeño quedan Vinicius y un Bellingham al que empezaron a postular no más llegar al Bernabéu. Y con este fichaje queda confirmado y por si alguien lo dudaba que donde el Madrid pone el ojo no hay liebre que se libre.

Si este curso se ha mostrado imbatible en dos de los campeonatos disputados, con la llegada de este talento de oro puro a ver quién le discute la supremacía. Ni siquiera cuando los galácticos se mostró tan poderoso el Madrid, ya que sin el nuevo astro se ha mostrado invencible. La temporada madridista ha sido impecable con un lunar, un único lunar aunque muy doloroso. Fue la eliminación copera a pies de su vecino, el Atlético de Madrid, en los octavos de final.

Pero fútbol es fútbol y aunque nunca es mal año por mucho trigo recolectado, a Ancelotti le queda tarea por delante a la hora de reajustar piezas y egos. Fichaje monumental, bienvenido sea a LaLiga, que a falta de aquel Messi-Cristiano encontrará en el recién llegado el punto de interés perdido. Ahora bien, hora es de que los operadores televisivos distribuyan más equitativamente sus dineros para que el nivel competitivo de LaLiga se quede, por lo menos, como estaba.