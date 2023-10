El antiguo escudo del Sevilla, entre los 100 más bonitos del mundo

En el fútbol no todo son goles, la estética también es importante y más aún si se relacionan con símbolos de un equipo o club. Por ello es habitual ver rankings sobre las equipaciones más bonitas de cada temporada o que algunos cambios en los escudos causen terremotos entre los aficionados (especialmente si el nuevo diseño no gusta).

El Sevilla, por ejemplo, ha tenido un escudo y un emblema a lo largo de su historia. El escudo lleva ya más de un siglo en uso (con algunas modificaciones), fue diseñado por Pablo Rodríguez y se comenzó a usar en octubre de 1921. El escudo, curiosamente, no tendría sus reconocibles letras negras hasta 1982.

Antes de eso, el equipo usó un emblema durante 13 años (entre 1908 y 1921). Este sigue siendo reconocible como parte de la historia del club y ha sido elegido como uno de los más bonitos por una web especializada en el deporte rey.

Entre los 100 más bellos

En la lista elaborada por la web Four Four Two (FFT), el antiguo emblema del Sevilla se ha posicionado en el número 86 de su top de mejores escudos. Curiosamente, lo que señalan desde la web de FFT es su simplicidad, ya que el escudo actual es "casi imposible de dibujar", dado a ser más cercano a "una fotografía", especialmente si se tiene en cuenta la representación bastante realista de San Isidoro, San Fernando y San Leandro en la parte izquierda (algo que señalan desde la web).

Por ello destacan en su lista el antiguo escudo, concretamente el que se usó desde 1918, una versión un tanto más simplificada que el original de 1908 y en el que se puede ver las siglas del equipo 'SFC' dentro de un círculo. Simple y con encanto. Según la web el de 1918 era un "diseño perfecto para ello", después de haber perfeccionado el original, además de tener "todo lo que se necesita en un escudo". "Por favor, reemplazad vuestro escudo actual con este, chicos", animan desde la web.

Encabezando esta particular lista se encuentra el escudo del equipo 1860 Munich (ahora en la tercera división alemana) y tras él los escudos de Aberdeen (Scottish Premiership), AC Milan (Serie A) y Ajax (Eredivisie). Otros clubes españoles que aparecen en la lista son el Atlético de Madrid (11º), el FC Barcelona (12º), el Celta de Vigo (26º), el Real Madrid (79º), la Real Sociedad (80º), el Sporting de Gijón (88º) y el Valencia (92º).