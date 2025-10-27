La asombrosa intuición de Carlos Alcaraz sobre el Clásico: acertó el resultado y los goleadores

El tenista español Carlos Alcaraz ha demostrado una vez más su pasión por el fútbol y, especialmente, por el Real Madrid al predecir con total exactitud el resultado del Clásico disputado recientemente entre el conjunto blanco y el FC Barcelona. El murciano, que siempre ha manifestado abiertamente su apoyo al club madridista, sorprendió a todos con un pronóstico que acabó cumpliéndose punto por punto.

En una entrevista concedida a Eurosport antes del partido, Alcaraz fue consultado sobre sus expectativas para el encuentro. "Bueno, va a ser difícil, pero creo que el Madrid va a ganar. Creo que marcarán Mbappé y Bellingham y Lamine Yamal por el Barça. El resultado: 2-1", comentó el tenista. Efectivamente, el desenlace del partido exactamente ese guion, con los tantos de las estrellas madridistas. Solo falló el goleador del Barça, cuyo tanto anotó finalmente Fermín.

El joven deportista murciano no solo acertó con el resultado y los goleadores, sino que también compartió cuál sería su mensaje motivacional si tuviera que dirigirse al vestuario antes del encuentro. "Tienes que ir a por ello. Tienes más de un millón de personas viendo el partido, apoyándote en el estadio, en casa. Tienes que dejarlo todo y correr los 90 minutos. Si estás cansado en el minuto 60 o 70, no tengas miedo de pedir el cambio por otro compañero. Es el momento de brillar y de dar el 100%. Os apoyaré y será un gran día", expresó Alcaraz, mostrando su conocimiento sobre la mentalidad necesaria en partidos de alta intensidad.

La pasión de Alcaraz por el Real Madrid

Este acierto de pronóstico refuerza el vínculo de Alcaraz con el mundo del fútbol, especialmente con el equipo blanco. El tenista ha sido visto en varias ocasiones en el Santiago Bernabéu y no oculta su afición por el club merengue, llegando incluso a compartir sus emociones en redes sociales durante los partidos importantes.