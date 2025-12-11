Unai Simon agradece el aplauso de San Mamés al finalizar el partido.
Unai Simon agradece el aplauso de San Mamés al finalizar el partido. / AFP7 | Europa Press

El Athletic Club-PSG, en imágenes

Unai Simón frena al PSG y el Athletic suma un meritorio punto (0-0)

El Athletic Club y el PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.

El portero internacional se ha lucido primero con dos extraordinarias paradas en dos remates a bocajarro de Senny Mayulu (m.44 y m.49) y en un disparo cruzado de Warren Zaire-Emery (m.53) rebajando la enorme presión de un PSG arrollador tras el descanso.

El Athletic se ha repuesto y ha nivelado de nuevo el juego, aunque Simón ha vuelto a ser decisivo en un disparo de Fabián Ruiz (m.87).

El Athletic Club-PSG, en imágenes
1/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
2/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
3/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
4/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
5/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
6/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
7/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
8/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
9/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
10/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
11/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
12/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
13/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
14/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
15/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
16/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
17/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
18/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
19/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Luis Tejido | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
20/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
21/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
22/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
23/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
24/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
25/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
26/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
27/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
28/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
29/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
30/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
31/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
32/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
33/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
34/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
35/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
36/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
37/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
38/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
39/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / Javier Zorrilla | Efe
El Athletic Club-PSG, en imágenes
40/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
41/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
42/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
43/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
44/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
45/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
46/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
47/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
48/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
49/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
50/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
51/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
52/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
53/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
54/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
55/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
56/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
57/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
58/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
59/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
60/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
61/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
62/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
63/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
64/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
65/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
66/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
67/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
68/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
69/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
70/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
71/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
72/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
73/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
74/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
75/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
76/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
77/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
78/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
79/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
80/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
81/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
82/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
83/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
84/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
85/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
86/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
87/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
88/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
89/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
90/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
91/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
92/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
93/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
94/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
95/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
96/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
97/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
98/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
99/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
100/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
101/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
102/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
103/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
104/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
105/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
106/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
107/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
108/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
109/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
110/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
111/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
112/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
113/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
114/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
115/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
116/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
117/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
118/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press
El Athletic Club-PSG, en imágenes
119/119 El Athletic Club-PSG, en imágenes / AFP 7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats