La atleta tomareña Alba Borrero conquista el oro nacional indoor en los 200 metros

Alba Borrero, en el centro, recibe la medalla de oro como campeona de España del 200.

El atletismo andaluz vivió en Valencia una jornada de alto voltaje. En el Campeonato de España de pista cubierta, celebrado este fin de semana en el Velódromo Luis Puig, una de las grandes protagonistas fue Alba Borrero, que se proclamó campeona nacional de 200 metros tras una final de máxima exigencia y un registro que ya forma parte de la historia reciente del esprint español.

La velocista de Tomares, de 27 años, detuvo el crono en 23.22, una marca que supone su mejor marca personal, nuevo récord de Andalucía absoluto y una de las referencias más destacadas de siempre en el doble hectómetro bajo techo. Un tiempo que no sólo le dio el oro, sino que confirmó su definitiva irrupción en la élite.

Un duelo eléctrico en la recta final

La final se resolvió en un cara a cara vibrante con la vigente campeona, Esperança Cladera. Ambas llegaron igualadas a la recta, pero Borrero mantuvo la frecuencia y la técnica en los metros decisivos para imponerse con autoridad. Cladera fue plata con 23.36, mientras que Esther Navero completó el podio gracias a su 23.61 logrado en la final B.

El triunfo de la sevillana no fue un destello aislado. Su campeonato fue impecable de principio a fin. Ya en las series había marcado el mejor tiempo global (23.49) y en las semifinales volvió a mostrarse sólida (23.50), afinando cada detalle para reservar su mejor versión para la final. Carrera a carrera fue rebajando registros y elevando sensaciones hasta firmar el mejor 200 de su trayectoria. No en vano, era la sexta mejor marca de la historia en esta distancia del atletismo español.

Especialista también en 60 metros, 100 y relevos, la atleta del FC Barcelona encontró en esta edición del nacional bajo techo el escenario perfecto para dar un golpe sobre la mesa. Este oro representa su primer gran título individual absoluto y la consolidación de una progresión que venía apuntando alto.

Alba Borrero llora tras entrar en la meta como campeona. / RFEA | Sportmedia

La emoción tras cruzar la meta reflejó la dimensión del logro. No fue sólo una victoria; fue la confirmación de años de trabajo y la evidencia de que el esprint andaluz tiene una nueva referencia.

Plata de alto nivel para Ana Estrella de León

El campeonato también dejó otra gran noticia para Andalucía con la medalla de plata de Ana Estrella de León en triple salto. La atleta sanjuanera, en categoría sub20 aún y vigente campeona de España al aire libre, firmó un concurso de enorme competitividad con un mejor intento de 13,31 metros.

La final fue una de las más ajustadas del programa. María González se llevó el oro con 13,36 metros, mejorando su bronce del año anterior, mientras que Nadia Calonge fue tercera con 13,28. Apenas ocho centímetros separaron a las tres medallistas en un podio decidido por detalles mínimos.

El nivel fue altísimo: hasta seis atletas superaron su mejor marca de la temporada, reflejo de un concurso vibrante y técnicamente exigente. Estrella de León, pese a cometer dos nulos, supo rehacerse en los intentos decisivos y aseguró la plata con determinación, confirmando su progresión y su capacidad para competir bajo presión.

Alba Borrero entra en la meta como ganadora de los 200 metros por delante de Cladera. / RFEA | Sportmedia

Valencia, en definitiva, consolidó el buen momento del atletismo andaluz. Pero la imagen que perdurará es la de Alba Borrero lanzada hacia el oro con un 23.22 que ya es referencia nacional. Una campeona que acelera hacia nuevos retos y que ha convertido el Campeonato de España en el escenario de su consagración definitiva.