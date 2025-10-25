El BM Proin da un golpe sobre la mesa en Ibiza (26-27)

El Cajasol BM Proin Sevilla sumó su cuarta victoria consecutiva ante el CH Eivissa, que llegaba al encuentro con los mismos puntos que los sevillanos, que ya se han instalado en la zona alta de la tabla y viven un gran momento de juego y resultados.

El Eivissa se adelantó en el primer minuto de partido con un lanzamineto de siete metros y con otro penalti, transformado por Alberto, llegaría el primer tanto del Proin. Los locales se pusieron 4-2 en el marcador y los sevillanos hicieron un parcial de 0-4 para ponerse por delante.

En el intercambio de golpes los hispalenses mantuvieron la ventaja y, aunque hubo dos minutos en inferioridad por expulsión de Víctor Deco, el conjunto ibicenco no logró aprovechar la superioridad y se mantuvo la diferencia de tres goles en el marcador (9-12).

Pocos minutos después el Proin volvía a quedarse en inferioridad durante dos minutos, en este caso por expulsión del serbio Balsa Stevovic y en esta ocasión si lo aprovechó el conjunto naranja para anotar dos tantos e igualar la contienda (12-12), lo que llevó a Víctor Montesinos a pedir tiempo muerto.

Tras el tiempo muerto el Proin volvió a ver puerta con un gol de Stevovic tras 5:30 minutos en los que Nacho Pérez se hizo gigante en portería y no dio opción a los jugadores hoy de verde. En el tramo final de la primera mitad otros dos goles del serbio, que disputó uno de sus mejores aprtidos desde su llegada al club el pasado verano, uno de Ángel Montoro y otro de Pepe Moguel permitieron al Proin marcharse a vestuarios con una ligera ventaja (17-19).

Pepe Moguel abrió el marcador en la segunda mitad. Kilian Ramírez, que volvió a hacer un gran partido acompañado de una gran labor defensiva del resto del equipo, no encajó gol en la segunda parte hasta el minuto seis de esta, cuando Biel Varela puso el 16-19 en el marcador. Con este resultado llegaría una pésima noticia para el Proin, cuando por tercera ocasión en el encuientro se vio en inferioridad numérica, en este caso por expulsión de Ángel Montoro.

El Proin Sevilla volvió a sacar rédito positivo de la inferioridad y el marcador se mantuvo con diferencia de dos. Sin embargo, la sequía anotadora por la que pasó el conjunto balear la pasaron los sevillanos en la mitad del segundo tiempo y los locales aprovecharon su momento para igualar el partido a 20. Nuevamente se puso arriba el Proin Sevilla pero vieron como no conseguían alejarse en el marcador y el resultado volvía a igualarse.

Alberto Ruiz, que realizó como de costumbre un excelente partido, volvió a dar ventaja y Raúl Morales amplío a 24-26 en una acción que supuso la expulsión de Carlos Rubio, pero no supieron aprovechar la situación y en la siguiente jugada fue expulsado Víctor Deco perdiendo la superioridad. Kilian Ramírez paró el penalti y llenó de confianza a los suyos para el tramo final del encuentro.

Con 25-27 y a falta de tres minutos Kilian volvió a salvar a los suyos parando un contrataque que habían ejecutado a la perfección los isleños. El Proin defendía con agresividad y Eugenio, entrenador del Eivissa, pidió tiempo muerto a falta de un minuto y 36 segundos para el final. La reacción se topó con el de siempre, Kilian Ramírez, y el proin, auqneu no volvió a anotar, gestionó bien su última posesión para mantener la ventaja y llevarse la victoria por 26-27.