Irene Guerrero también es reconocida por Sevilla por su título mundial

Un día después del primer homenaje a la campeona del mundo Olga Carmona, también Irene Guerrero, sevillana y futbolista formada en el Real Betis Balompié, pasaba por el salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla para recibir su merecidísimo homenaje. Guerrero no pudo estar conjuntamente con su compañera de selección debido a problemas de agendas de ambas.

Acompañada por Rafael Gordillo, presidente de la Fundación del Real Betis, sus primeras entrenadoras, Ana Llamas y María Pry, la futbolista fue acompañada por los diferentes grupos municipales. También acudía el San Roque, equipo de Sevilla Este al que entrenó en su día.

El acto arrancó con la proyección de un vídeo en el que se narraba el arranque de la carrera futbolística de Irene Guerrero. Con sus padres, en silla de ruedas ambos, dio sus primeras patadas al balón antes de conocer a Rafael Gordillo, quien la llevó a su escuela de fútbol para niños. Posteriormente pasó por el Híspalis, el Azahar, con entrenamientos ya dobles, y ficha por el Sevilla.

Con la posibilidad de debutar en las filas sevillistas en la máxima categoría con 15 años, Irene Guerrero tuvo que tomar una decisión al recibir una oferta del recién creado Betis Féminas. Sus colores la llevaron a la entidad verdiblanca, "porque mi sueño desde pequeña era vestir del Betis y como iba a existir el Betis y yo no iba a estar en él".

Rafael Gordillo fue el primero que tomó la palabra durante el acto. "Dicen que yo fui quien la saqué, quien la vio, pero la verdad es que Irene ya nació con el balón porque ya daba patadas por ahí. Sí tuvimos la gran suerte de que Mani y yo, que teníamos una escuela en el Ifni, la vimos jugar y cuando la vi no había muchas niñas que jugaran al fútbol, pero cuando vi a Irene jugar y enfrentarse a los niños de nuestra escuela me quedé sorprendido. Era una maravilla. Felicitarte por ser campeona del mundo y por ser del Betis, aunque has pasado por otros equipos y estás ahora en el Atlético de Madrid. Y viva el fútbol femenino, es muy grande lo que habéis hecho y todos los béticos y todos los sevillanos os desean la mejor suerte del mundo en vuestra carrera".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, le entregó posteriormente el Giraldillo y la bandera de Sevilla en señal de reconocimiento.

La futbolista también tuvo una alocución durante el acto, "con una mezcla de emociones increíble". La intervención de la futbolista continuaba de la siguiente manera. "Es un honor y un privilegio estar aquí ante todos vosotros después de alcanzar un sueño que para mí parecía irrealizable, ser campeona del mundo. Siento una satisfacción inmensa y no me imagino celebrarlo de otra manera que no sea con todos vosotros aquí presentes. Quiero expresar mi gratitud a cada uno de vosotros, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por brindarnos este increíble homenaje. Su apoyo no sólo representa el reconocimiento a nuestro esfuerzo, sino también como el deporte femenino se está ganando el respeto de toda nuestra ciudad. Espero que este gesto inspire a más personas a involucrarse y a impulsar el crecimiento del deporte femenino".

Irene Guerrero proseguía: "Sé que no estoy aquí sólo como una futbolista que ha ganado un título, estoy aquí como una representante de los sueños de las más pequeñas. Si nuestra historia inspira a los niños y niñas que quieran practicar el deporte y a seguir sus pasos sin miedo habremos logrado algo más grande que cualquier trofeo. En el torneo he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi familia, ellos han sido mi inspiración incluso en los momentos más difíciles. También quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis compañeras de equipo y acordarme también de mis compañeras, amigas y otras compañeras de club. Vuestro apoyo a miles de kilómetros de aquí nos ha dado una fuerza tremenda".

Cerraba el acto el alcalde, quien apuntaba que "Irene Guerrero es una sevillana de Pino Montano, jugadora de la selección española de fútbol femenino, capitana tercera y ahora ya también campeona del mundo. Ya formas parte de la historia del fútbol español, ya eres una sevillana ilustre, porque has llevado el nombre de Sevilla por todos los rincones del mundo y eres un ejemplo para muchísimas niñas sevillanas y para muchas mujeres sevillanas. Eres una campeona en lo deportivo y en lo personal. Has sido durante toda tu trayectoria un ejemplo de superación, algo que habrás aprendido de tus padres, ex jugadores de baloncesto y ejemplo también de superación personal".

José Luis Sanz anunció que también será concedida para ella la medalla de la ciudad el próximo 30 de enero, además de que se propondrá en un pleno que el centro deportivo de Pino Montano se llame Irene Guerrero.