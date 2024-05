El Betis Baloncesto no estará solo en el intento de completar la proeza ante Estudiantes

El Betis Baloncesto buscará este jueves (20:00) en el WiZink Center de Madrid ahuyentar a cualquier lobo que se ponga por delante en la capital del país. El conjunto dirigido por Bruno Savignani no estará sólo en la meseta, donde buscará la gesta de lograr contra todo pronóstico la tercera victoria consecutiva ante Movistar Estudiantes y, por tanto, la clasificación a las semifinales de ascenso a la Liga Endesa, en la que ya esperan Força Lleida y San Pablo Burgos. El cuarto participante adscrito a la Final Four saldrá de la serie entre Tizona Burgos y Gipuzkoa Básket.

Para ello, tras esa vida extra lograda el pasado domingo en San Pablo, los seguidores del Betis han respondido, a sabiendas de que su equipo tendrá que luchar contra muchos condicionantes fuera de la pista en el quinto y definitivo partido en la capital. En menos de 24 horas varios peñistas y aficionados han conseguido completar un autobús que llegará hasta el corazón de la Comunidad de Madrid. Además de la expedición que pueda salir desde Sevilla, a la histórica cita acudirán desde allí peñas béticas, como la de Valdemoro o la de Madrid en Verdiblanco.

Se esperan a más de 100 aficionados verdiblancos en el WiZink

El próximo jueves, a las 8:30 de la mañana, saldrá desde el Palacio de los Deportes de San Pablo un autobús de 67 plazas gracias a la iniciativa de uno de los miembros del club verdiblanco, quien ha contactado con la Peña Chicharrón, Grada Betis Básket, Peña Universitaria y Multi Betis para aunar a la gente y poder realizar la gestión de transporte. También habrá gente que hará el desplazamiento con su propio vehículo, por lo que se podrá ver una buena presencia de aficionados verdiblancos en las gradas del WiZink.

Después de una temporada espinosa, en la que cada noticia negativa que salía exprimía más y más a la segunda sección verdiblanca por presupuesto, el grupo compuesto por Joaquín Rodríguez, Eddy Polanco, De Bisschop, Lucas Faggiano, el granadino Pablo Almazán, Pablo Marín y compañía han conseguido que el aficionado al baloncesto en Sevilla vuelva a ilusionarse, a sentir la emoción cada fin de semana en San Pablo. Y no ha sido fácil, aunque ahora toca abonarse a la épica, lo que significaría que el Betis ha sido capaz de superar todos los óbices.

COMUNICADO OFICIAL Movistar Estudiantes solicita la organización de la Final Four de LEB Oro 2024.👇Más info. — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) May 22, 2024

La presión del partido del jueves recae con todo el plomo posible para el cuadro madrileño, quien solicitó acoger la Final Four por el ascenso cuando iba por encima en la serie 2-0 y todavía quedaba por disputarse el resto de los partidos. Ahí lo dijeron todo, pero el Betis Baloncesto tiene la última palabra. El club sevillano podrá despedirse esta temporada, pero no lo hará sólo, puesto que este grupo se ha ganado con amplios credenciales no quedar abandonado a su suerte.