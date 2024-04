Betis Baloncesto - San Pablo Burgos: hasta donde la gasolina llegue

Cinco partidos restan para que acabe esta temporada en la LEB Oro y la sensación que da el Betis Baloncesto es que, todavía en la novena plaza, llegará hasta donde le dé la gasolina. Y mucha necesitará apara afrontar el duro encuentro que le espera en casa contra el San Pablo Burgos este domingo (12:30), que apura sus opciones de ascenso directo con Jota Cuspinera ahora en el banquillo en lugar de Lolo Encinas, destituido aun ganando al Cáceres hace dos fechas. La derrota en Oviedo hace una semana y el último tropiezo el miércoles ante el Força Lleida han rebajado la euforia y las opciones de un equipo en el que más de uno está deseando acabar y hacer las maletas en busca de un destino menos agitado. El que pueda, porque hay gente con contrato y trabajadores de la casa que ven el futuro con una mezcla de resignación e incertidumbre ante las noticias, y la falta de ellas, que rodean a un club que heredó la historia, incluso se la apropió cuando le convino, de todo un subcampeón de liga, Copa y Eurocup y que ahora mira al horizonte sin un destino claro.

De momento hay que acabar el campeonato de la mejor manera posible. Intentarlo al menos. Porque el play off, objetivo repetido por la única voz pública que tiene el conjunto verdiblanco ahora mismo, Armando Guerrero, el director deportivo, se ha complicado y lo que parecía hecho hace unos días ahora se ve bastante complicado con varios rivales apretando por detrás y en dinámica ascendente como Fuenlabrada, que ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros, Hestia Menorca y Ourense, todos a un triunfo del cuadro heliopolitano.

De momento, pese a todo, en cabeza por esa última plaza que da derecho a jugar los play off está el Betis, por lo que el conjunto de Bruno Savignani depende de sí mismo. Y depender de sí mismo es hacerlo de Faggiano, Joaquín Rodríguez (con contrato dos años más según Armando Guerrero) y Eddy Polanco, el trío de referencia que marca el paso de un equipo con pocas rotaciones que ha llegado a este tramo final cansado (física y mentalmente) y exigido y al que se le puede hacer largo este momento del curso en el que se consiguen y pierden objetivos.

Al menos la permanencia está ya amarrada. No es un tema baladí, pues sólo hay que imaginar qué hubiera pasado si la presunta estafa del propietario hubiera explotado sólo un mes antes. El TAU Castellò marca el descenso y con el average perdido con el Betis está a cinco triunfos. ¡Salvación!

Jota Cuspinera dirigirá por segundo partido al cuadro burgalés tras la destitución de Encinas

Lo que algunos celebrarían con un respiro aliviado lo cierto es que no sirve ni para que el aficionado bético saque una mínima sonrisa, porque el futuro del equipo, del baloncesto sevillano, está en el aire a expensas de que se resuelva el contrato de XOY (o no) y que el Real Betis decida qué hacer, si recupera la sección (o no) y cómo la dota, porque todo el mundo menos Ángel Haro y Ramón Alarcón sabía hace ocho años, cuando llegó el Betis, que el baloncesto es deficitario y lo seguirá siendo y que el cuento de la sostenibilidad es insostenible sin ayudas públicas.

Pero eso todavía es una historia para más adelante. Toca hablar de lo deportivo y en el lado local todo se reduce a lo que puedan aportar en ataque Faggiano, Joaquín Rodríguez y Polanco y la intensidad en defensa que se imprima como equipo.

En cuanto al rival, el San Pablo Burgos es un conjunto hecho para el ascenso, con dinero para ello, pero que no ha encontrado la regularidad necesaria y llega a estas últimas cinco jornadas a dos triunfos del líder Leyma Coruña. Misión casi imposible.

Jota Cuspinera se estrenó en la última jornada con un cómodo triunfo ante el TAU Castellò (91-67). Tiene una amplia plantilla a su disposición, lo que no tiene a su disposición un Bruno Savignani que sigue jugando sin un pívot capaz de buscarse sus puntos por sí solo o distribuir desde el poste bajo. Lo tuvo con Krutwig y lo dejo escapar para quedarse con el malo y ahora mantiene a Berzins y un De Bisschop que tendrá trabajo extra con Ristic, el ex béticos Fischer y Kasibabu.

En la dirección el argentino Gonzalo Corbalán marca el ritmo con el apoyo y los puntos de Speight y un ex ACB como Barrera. Lapornik es el máximo anotador de un equipo que es el tercer conjunto más anotador de la categoría, el tercer mejor reboteador y asistente, por lo que es un conjunto peligroso y completo capaz de hacer daño desde cualquier posición. Otros jugadores a tener en cuenta son Siim-Sander Vene o el también ex bético Rogic que llegará a San Pablo con ganas de tomarse su particular revancha.