Betis Baloncesto: San Pablo decide si mirar arriba o hacia abajo

El baloncesto vuelve a San Pablo después del parón liguero y lo hace con un duelo entre dos equipos que han vivido tiempos mejores y que en su horizonte sólo hay dudas en estos momentos. El Betis recibe a otro histórico de la ACB como el Fuenlabrada (12:30), los dos descendidos la pasada campaña, tratando de definir todavía sus objetivos, con los líos extradeportivos generando más dudas que certezas en unos y otros.

La mejor noticia para los verdiblancos en este tiempo sin competición es que no ha habido noticia. La plantilla cobró en febrero y, de momento, salvo la salida de Frazier, parece que hay cierta normalidad en esa tesitura y Joaquín Rodríguez, el jugador franquicia ahora, llegó de la ventana FIBA en buen estado de revista tras competir con Uruguay.

Sin lesionados, al menos que el club haya comunicado, y sin fichajes, pese a haber intentado contratar a un base-escolta estadounidense sin éxito por querer hacerlo bajo unas condiciones draconianas, Bruno Savignani ha tenido tiempo para trabajar en busca de un juego más regular en el que el triple no sea el plan A, el B y el C. Y es que el cuadro heliopolitano, pese a la mejora en su juego y competir contra Estudiantes o Leyma Coruña, todavía no le da para jugarle de tú a tú ante los grandes de la competición por su deficiente juego interior, por lo que trata de explotar sus virtudes como es el juego exterior o correr al contragolpe si el rival está fallón.

Sí ha fichado en este parón el Fuenlabrada, que con un triunfo menos que los verdiblancos sólo está una victoria por encima de los puestos de descenso. Dos tiene sólo el Betis, que no sabe si mirar para abajo con miedo o hacia arriba con ilusión, ya que a dos victorias está también el noveno clasificado, el Ourense, que cierra los puestos de play off. Los dos próximo partidos como local (contra Fuenlabrada y Melilla) definirá el camino.

El cuadro madrileño llega con la novedad de Jordan Swing, alero norteamericano con experiencia europea, incluidas la LEB Oro con el Oviedo y la ACB con el Zaragoza y el Gipuzkoa Básket. Incluso llegó a fichar en su día por el Betis Baloncesto, cuando el club preparaba su aventura en LEB en el verano de 2017, pero se salvó en los juzgados y la entidad lo cortó entendiendo que para ACB necesitaba algún jugador de más nivel. Tampoco acertó en el recambio y acabó descendiendo un año más tarde.

La de alero es una posición en la que cojea el cuadro heliopolitano, pues los tres cambian al cuatro, como Pablo Almazán o al dos para cubrir otras posiciones, aunque no es donde peor está el equipo, ya que la falta de un pívot generador de juego y con capacidad para anotar de espalda al aro, posteando, hace que el Betis tenga un juego ofensivo demasiado predecible.

Fuenlabrada, con un triunfo y cinco derrotas en los últimos seis partidos, no pasa por su mejor momento tampoco, pero cuenta con jugadores importantes y con experiencia como Bellas, Van Zegeren, Mc Grew, Garino o Aranitovic, por lo que el equipo verdiblanco tendrá que redoblar esfuerzos defensivos y confiar en que Polanco y Kuksiks acompañen en la parcela ofensiva a Joaquín Rodríguez.