El Betis Baloncesto busca un imposible y su identidad

"Da igual el rival, se trata de que nosotros demos un paso adelante y demostremos en los momentos difíciles el compromiso por el equipo, el club y la ciudad", decía el viernes Luis Casimiro, técnico del Betis Baloncesto, que afronta este domingo (12:30) la complicada visita a San Pablo del Real Madrid. Nunca es un buen momento para recibir al todopoderoso conjunto blanco, pero con los verdiblancos en la cola de la clasificación, con un único triunfo en el casillero, y sin dos de sus pívots aptos para jugar la misión de dar la sorpresa se torna titánica para un equipo deprimido que necesita un subidón para ganar confianza cara a las siguientes jornadas.

Y un subidón puede ser simplemente competirle al cuadro de Chus Mateo, que viene de afrontar una doble jornada en la Euroliga, ganando ambos aunque sin grandes viajes que puedan cansar un poco a una plantilla con muchas alternativas: el martes venció en la Fonteta al Valencia Básket y el jueves en casa al Partizan. Pero ya argumentó Casimiro que antes que fijarse en el rival de turno le preocupa su tropa, un equipo que sea capaz de sufrir en defensa cuando el ataque no funciona, como cuando se atascó la jornada anterior en un último cuarto para olvidar que lo acabó condenando ante el Casademont Zaragoza. Esa condena escoció, no sólo por el hecho de caer ante un rival directo sino por perder a Gerun, tocado en un menisco, y evidenciar un partido más que la deficiente planificación obliga a mover el árbol ya y no esperar más tiempo.

Por distintas circunstancias el Betis no ha dispuesto en toda la temporada de su juego interior en perfectas condiciones y eso, cuando los triples no entran, es un hándicap insalvable en la Liga Endesa. En el Betis no hay un solo interior al que buscar para que genere por sí solo canastas. Es por ello que la mayoría de las asistencias buscan el perímetro y ahí se generan tiros liberados, pero falta acierto en los exteriores, especialmente en un anotador como Bertans (20,4% de efectividad desde el triple), Pablo Almazán (16,7%) o Rodions Kurucs (27,3%), y eso es determinante en un conjunto diseñado para vivir o, como en este caso, morir desde el triple.

El cuadro verdiblanco es el que más lanza de tres puntos en la ACB. Acumula ya 256 intentos y es el segundo que más mete, con 10,5 triples por partido. Pero claro, es que tira mucho y el porcentaje (32,8%) no es para lanzar cohetes. Y mientras falla y falla el contrario sigue metiendo puntos y abre una brecha imposible de recuperar. Eso es lo que debe evitar este Betis, que sin cincos debe mover el balón muy rápido, ser efectivo y buscar alternativas al tiro exterior, ya sea penetrando a canasta, aprovechando el físico de Rodions Kurucs, muy por debajo del nivel esperado, o con la calidad en la media distancia de BJ Johnson o Evans.

Sylla y Tsalmpouris, ese pívot con alma de escolta que ostenta la mayor eficacia desde el triple del Betis (44,8%), tendrán que redoblar esfuerzos ante la potencia interior del Real Madrid, que a poco que vuelque el juego sobre los Tavares y Poirier puede marcar diferencias si las ayudas por dentro no funcionan en los heliopolitanos. Ayudas defensivas exige tener piernas para correr de un lado a otro y recuperar, por lo que la defensa y cerrar el rebote para no regalar segundas oportunidades será determinante para tener alguna opción.

A Nzosa ya no se lo espera hasta finales de febrero. Gerun se notó un problema en un menisco calentando en el último partido y no está tampoco disponible. Bertans, Pablo Almazán, Báez, Kurucs y Evans no están totalmente recuperados de las distintas dolencias que han superado en lo que va de curso, pero el tiempo de las excusas se ha acabado. El Betis demostró ante el Baskonia que es capaz de competir ante un equipo de Euroliga y eso es lo que se le pide ante el Real Madrid. No ser un sainete y que el choque esté finiquitado ya al descanso.

Pero la exigencia en la pista también hay que trasladarlas al palco, porque lo del juego interior es un problema que ya se barruntaba en verano y a punto de entrar en diciembre todavía no se ha puesto remedio por distintas circunstancias. ¿Falta dinero? Para eso hay un dueño. ¿No hay recursos? Para encontrarlos están los dirigentes. Más caro sale irse a la LEB que gastar ahora.