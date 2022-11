Con la necesidad de fichar un '5'

La necesidad acucia al Betis Baloncesto por todos los flancos y todos están interconectados. En el deportivo, el equipo es colista y necesita sumar, aunque visita este domingo San Pablo el Real Madrid (12:30). Palabras mayores. Y el conjunto de Luis Casimiro debe afrontar el duelo ante los Tavares, Poirier y compañía sin Gerun, tocado en el menisco, ni Nzosa, recién operado y con dos meses de baja por delante, pero sin dinero no se puede fichar. El dueño no parece, de momento, dispuesto a poner ni un euro más y el club no tiene un espónsor que pague por darle el nombre al conjunto verdiblanco tras ser incapaz de encontrar reemplazo a Coosur.

Sin embargo, Luis Casimiro tiene claro que "si no están ninguno de los pívots, necesitamos un cinco, evidentemente". "Hasta el día de hoy, no se ha podido ver el juego interior que pensamos en verano", señaló el entrenador bético, ya que Nzosa apenas ha podido jugar unos pocos minutos en un partido esta temporada y recién operado será baja "entre dos y tres meses". De esta forma, contra el Real Madrid "jugará muchos minutos con el tercer pívot, que es Sylla y con un cuatro y medio como Tsalmpouris", por lo que pidió al resto de sus jugadores "ser muy sólidos en defensa para dificultar el juego interior del rival".

Pese a ello, el técnico es consciente de que el Betis tiene "mucho que mejorar con independencia del rival", ya que los verdiblancos hacen "cosas bien durante los partidos pero en cuanto" están por debajo en el marcador por 8 ó 10 puntos, parece que son "incapaces de darle la vuelta a la situación". "Es un déjà vu de hace un año. Otra vez volvemos a lo mismo. Cuando llegué decía que nos caíamos y no nos levantábamos. Después empezamos a competir y acabamos con esa racha final espectacular. Los que estamos debemos mostrar más implicación y compromiso con el equipo, el club y la ciudad para tirar hacia adelante".

Para ganarle al Real Madrid, la fórmula que auspicia el técnico manchego "es que el rival no esté tan acertado, como le ocurrió en Zaragoza, y estar acertado tú" y ve este partido como "una oportunidad", pues recordó que "ante el Baskonia parecía que no se iba a poder competir y el equipo estuvo a punto de ganar". Sobre la falta de acierto exterior indicó que no le preocupa. "Me gustaría que los tiradores estuviesen acertados, pero me preocuparía no tener esos tiros liberados. Fallamos tiros cómodos, pero lo preocupante sería no tener esos lanzamientos liberados".