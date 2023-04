Betis Baloncesto, la primera de seis 'finales'

Quedan sólo seis balas. Seis jornadas. El tiempo se agota y las oportunidades que se escapan ya no vuelven. Por eso el Betis Baloncesto afronta en Santiago (17:00) un partido clave en su sempiterna lucha por la permanencia. Un partido con mucho en juego, más allá del resto de resultados de los rivales directos, porque a estas alturas del campeonato de nada sirve que otros marcadores sean favorables si uno mismo no cumple con sus obligaciones.

Estaba obligado el conjunto hispalense a ganar al colista Fuenlabrada el pasado jueves y no falló. Primer paso dado en una decisiva semana que acaba con el duelo ante un Obradoiro que apura sus opciones de pelear por los puestos de play off. Un objetivo que el cuadro sevillano no ha olido nunca como verdiblanco y que sólo los más antiguos del lugar recuerdan desde que en 2014 lo consiguiese.

Por desgracia, este Betis está diseñado para cotas mucho menores. Pese a la mejora como colectivo al equipo le sigue faltando consistencia. Ese empaque para que un rival moribundo como el Fuenlabrada no te complique la vida colocándose a cuatro puntos en el tercer cuarto o para no perder una buena renta de más de diez puntos como la que tiró ante el Gran Canaria. O para no entregar el encuentro por esas lagunas de juego que, como en Valencia, cuestan triunfos de esos que dan la vida cuando la soga aprieta.

Mucho se juega el equipo de Luis Casimiro, que al menos afronta esta cita cargado de moral y esperanzas tras ganar dos de los últimos tres partidos. Dos victorias ante el Lenovo Tenerife y el ya mencionado ante el cuadro madrileño que contrasta con la racha del equipo gallego, que apenas ha ganado un triunfo en las últimas seis citas. Ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos en Fontes do Sar y ahora se agarra a este choque para apurar sus opciones en la liga.

En el Obradoiro Robertson, por un fuerte golpe en el pulgar izquierdo, es duda hasta última hora

Con Jean Montero y Tyson Pérez como referencias ofensivas, la clave de todo será contener al Obradoiro en ataque. Defender esa primera línea de presión y evitar que los lanzadores rivales encuentren posiciones cómodas y liberadas para dar la puntilla desde el triple. Ahí está el mayor peligro de un Obradoiro que está pendiente del escolta canadiense Kassius Robertson, que recibió un fuerte golpe en el dedo pulgar de su mano izquierda en el último partido contra el Baskonia, en el firmó una exhibición con 44 puntos. Aprovechó la ausencia del otro jugador franquicia en ataque del Obradoiro, Thomas Scrubb, por su paternidad y que debería estar ya a disposición del técnico.

Tendrán trabajo los Montero, Bertans y BJ Johnson para frenar a los exteriores locales, pero también un Pargo que debe dar el paso adelante esperado tras dos encuentros decepcionantes en la dirección. Le está costando hacerse con el ritmo de la ACB, pero tiene calidad y, pese a sus 37 años, debe aportar más de lo que ha hecho hasta ahora. Zurbriggen y Westermann llevan la manija del conjunto gallego y ante ellos, especialmente con el galo, sufrirán los bases béticos si juega cerca del poste bajo.

Por dentro el duelo báltico entre Blazevic y Pasecniks puede marcar el encuentro. Gerun, en el lado heliopolitano, suma más que el australiano Magney y si el Betis sabe leer las situaciones del partido puede generar superioridad en la pintura. Eso pasa por no obcecarse desde el triple y entender que cuando no entran hay otras opciones. Sobre todo ahora con buenos manejadores del balón como Montero y Pargo, capaces de crear muchas ventajas penetrando a canasta.

Rebote, defensa y máxima concentración es lo que requiere el Betis Baloncesto en su visita a Santiago, donde tiene la oportunidad de agarrarse a la Liga Endesa en esta recta final de temporada en la que cada partido es una final ya.