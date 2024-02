El Betis, "vigilante" a las noticias sobre Lazo y XOY

Lo último que se ha sabido es que la Fiscalía de Chihuahua ha solicitado a la Interpol que curse una orden de búsqueda y captura sobre Carlos Lazo, CEO e XOY, conglomerado de empresas de las que YOX Holding podría haber estafado a miles de inversores al incumplir con los beneficios prometidos una cantidad que se eleva ya a varios millones de euros.

El empresario respondió a las denuncias con otra a varios ex empleados, a los que acusa de generar el problema, pero el caso es que las autoridades mexicanas han registrado oficinas y embargado propiedades mientras se resuelve el caso.

Nada se sabe de Carlos Lazo desde entonces y las dudas planean sobre el Betis Baloncesto, conjunto que adquirió en octubre. El acuerdo se presentó en el Benito Villamarín, con Ramón Alarcón, CEO de la entidad heliopolitana, asegurando que "el acuerdo para el Betis es beneficioso desde un punto de vista económico, por las cuantías que se ingresan de la venta y la prestación de servicios, además del ahorro en inversiones que no habrá que hacer en el baloncesto en los próximos años". "Desde un punto de vista de marca, es importante llegar a un acuerdo con un socio inversor que no sólo va a hacer una inversión económica, también estratégica, que nos va a ayudar a desarrollar la marca del Real Betis en México. Es un win-win, un negocio en el que ganamos ambas partes. Hemos vendido el cuerpo del baloncesto, pero no el alma", aseguró Alarcón entonces.

El acuerdo firmado suponía la venta la totalidad de sus acciones al grupo XOY, un 99,99%, con una obligación de inversión mínima para que el equipo pueda competir en LEB Oro y mantenerse en ACB en caso de ascenso. En la cesión de la marca era, por un plazo de diez años el equipo se seguiría llamándose Betis Baloncesto, pero en caso de incumplir con sus obligaciones la propiedad volvería al Betis.

Aunque Alarcón no ha concedido entrevista alguna para tratar esta cuestión, el club sí ha ofrecido una escueta respuesta a la situación actual: "Con nosotros ha cumplido en tiempo y forma. Desde que saltó este caso ha seguido haciendo aportaciones al de baloncesto y ha reforzado el equipo. Estamos vigilantes por el posible daño reputacional, pero por ahora no ha incumplido nada".

La plantilla ha cobrado este mes de febrero y la dirección ha tratado de reforzar al equipo estos días para cubrir la baja de Frazier, que decidió abandonar el club de forma unilateral y ahora parece estar en el radar de Estudiantes para cubrir la baja del lesionado Johnny Dee. De momento el conjunto bético lo mantiene dado alta, aunque está pendiente de llegar a un acuerdo con el jugador, que abandonó la disciplina verdiblanca de forma unilateral.

El nerviosismo está instalado en San Pablo y mientras el Betis no dé un paso adelante la temporada es una lotería, con un conjunto que parece competir desde sus individualidades, pero con la incertidumbre constante por lo extradeportivo, ya que incluso por las oficinas del Palacio de los Deportes se han pasado dos personas con acento mexicano en busca de Carlos Lazo asegurando que eran inversores de YOX Holding.