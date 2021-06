El Coosur Betis se encuentra en stand by. Buenas intenciones, planes e ideas de momento, pero poco de realidad sobre el papel a la espera de cerrar un presupuesto con el que saber con qué trabajar. Bien es cierto que se podrían dar los primeros pasos sabiendo que, más a o menos, se contará con el mismos dinero que esta temporada, pero en el club se quiere ser responsable para cumplir con las obligaciones contractuales que se asuman.

"Todo va a depender del presupuesto definitivo. Sé que hay jugadores que han estado muy a gusto en la ciudad y el club y también habría que sentarse con Joan Plaza, ya que tenemos la ilusión de que continúe y su opinión será fundamental en la construcción del equipo como he hecho con todos los entrenadores", indicó el director deportivo verdiblanco, Juanma Rodríguez, quien añadió en Radio Marca: "Ojalá pudiéramos empezar a construir con una base del año pasado, pero es pronto aún y sin saber el presupuesto resulta complicado. Mantener a un jugador de este año significa que su condición pasa de no residente a residente y supone económicamente un mayor esfuerzo del club. Pero insisto en que es pronto y hasta dentro de tres semanas no se empezará a mover todo con mayor celeridad".

"Lo más importante ahora es que pueda seguir Plaza: nos da un plus"

Pese a ello, el malagueño habla claro y asume que "será complicado mantener el bloque". "Si hay que reinventarse cada año estamos preparados para ello. Es la realidad de muchos clubes, más en la pospandemia. Que el Betis se haya clasificado para la Liga Europa no quiere decir que vaya a haber más dinero en todas las secciones. Eso lo entendemos los que formamos parte del club y hablamos con los altos responsables. Si puede continuar alguno, fantástico; si no, a reinventarse. Lo que es seguro es que habrá apuestas, porque con una situación presupuestario similar o sólo un poco mejor que esta pasada campaña te da para eso. Trataremos de contar con gente con experiencia en la liga, aunque son residentes y más caros. Completaremos el puzle haciendo un equipo lo más competitivo posible".

El directivo indicó que espera que "con el 90% de la población vacunada para octubre haya público en las gradas y esto se parezca más a lo de antes que al último año, con el refuerzo económico que ello supone". La idea, indicó, es que la Liga Endesa arranque en la tercera semana de septiembre, de manera que el Betis iniciaría el trabajo de pretemporada a principios de agosto.

PRESUPUESTO "Que el Betis se haya clasificado para la Liga Europa no quiere decir que vaya a haber más dinero en todas las secciones"

NDOYE "Estaríamos encantados de que siguiera, pero no será una operación sencilla y hay que tener planes B y C"

Preguntado sobre algunos nombres propios indicó que "Ndoye seguramente manejará ofertas de España y de fuera". "Las posiciones interiores son las más codiciadas y la última parte de la temporada fue un jugador muy regular y un pilar importante del equipo. Creo que Plaza hizo un gran trabajo con él. Estaríamos encantados de que siguiera, pero no será una operación sencilla y hay que tener planes B y C", aseguró.

Juanma Rodríguez, sin embargo, insistió en que en el club se trabaja "para que cuando den el pistoletazo de salida empezar". "Lo más importante ahora es que pueda seguir Plaza, ya que a un equipo como el nuestro da un plus. Sería la primera piedra importante cara al próximo proyecto y a partir de ahí construiremos el equipo con él, con su opinión, que será muy importante, para intentar tener un equipo más competitivo y pasar menos apuros y, si podemos, dar un paso adelante".