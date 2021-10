Dairis Bertans: "No puedo jugar sólo por la permanencia; quiero más"

"Vengo al Coosur Betis para volver a ser feliz con el baloncesto". A cualquier seguidor del básket las palabras de Dairis Bertans (Valmiera, Letonia, 9-09-1989), un tipo con experiencia en Euroliga y un tirador contrastado de caché, no pasan desapercibidas. Tras "pasarlo mal" en la última campaña en el Khimki, al letón se le ve contento. Disfruta del sol sevillano y la vida de una ciudad que le recuerda a una "España más antigua" en sus paseos por el centro. Nada tiene que ver al frío ruso, a un Bilbao, donde estuvo tres años, más oscuro. Es pronto, pero dice estar "encantado" y que no es de los jugadores que les guste cambiar cada año de equipo. Aviso para navegantes. Eso sí, es consciente, como muchos, de que con nueve jugadores nuevos aún les "queda para ser un equipo en la cancha", aunque no duda que lo harán, "porque hay calidad y ambición". Y el primero es él, porque si bien es cierto que el objetivo del club es la salvación, él no juega "sólo por la permanencia". "Quiero más", avisa.

–Lo de Manresa está todavía muy reciente. ¿Escuece aún?

–Claro. Perdimos por mucho y vimos cómo hay que jugar. Es un rivales de un nivel parejo y nos enseñó cómo hay que jugar en la Liga Endesa. Comparado con ellos, y lo hemos visto en los vídeos, fuimos muy blandos. Ahora sabemos que así no podemos estar. El Manresa jugó muy agresivo y acabamos nosotros con más faltas. Eso te enseña que si juegas agresivo desde el inicio los árbitros te dejan hacerlo. Es el camino que tenemos que coger. Si juegas agresivo, los árbitros no te pueden pitar 50 faltas. Si sigues agresivo, no te las pitan todas

–¿Qué pasó para dar esa imagen de apatía en los dos últimos encuentros?

–Nos faltó intensidad en los dos partidos. El UCAM estuvo muy fuerte en el tercer cuarto y el Manresa desde el principio del partido ya. Lo hemos hablado, pero no podemos dar una sola razón de qué ha pasado. Nadie salía a la pista pensando que sería fácil. Los rivales fueron muy físicos y por eso estamos trabajando de otra manera en los entrenamientos. La actitud ha cambiado mucho desde el partido del domingo.

–Habrá ganas en el vestuario de demostrar que han aprendido de los errores cometidos.

–Sí, tenemos muchas ganas de que llegue el partido para resetear después del último, que fue horrible. Puede que el primer partido contra Andorra nos diese una sensación falsa. Ganamos, pero tampoco jugando tan bien, aunque al menos nos llevamos la victoria. Los otros dos partidos, el de Murcia y con el Manresa, nos han enseñado el nivel de talento y físico que hay en la ACB. Está muy mal perder así, pero seguro que nos sirve para aprender de los errores y estar preparados para todo lo que queda, que aún es mucho.

–¿A alguno le está costando el aterrizaje en la ACB?

–El equipo tiene calidad, pero sabemos, y la gente debe entenderlo, que al principio vamos a sufrir. Somos nueve jugadores nuevos y eso se nota. Cuando en la pretemporada cambias dos, tres o cuatro jugadores es sólo eso y se sigue jugando igual, pero si cambias nueve tienes un equipo nuevo y hay que empezar. Nos costará un tiempo ser un equipo en la cancha. Lo somos en el vestuario, porque hay química y buena predisposición y actitud, pero para hacer un buen conjunto en la pista nos falta tiempo.

–Siempre se habla de la defensa de los equipos de Plaza. ¿Os falta ese tiempo para haceros a esa filosofía que él aplica?

–Nos falta tiempo para asimilar esos conceptos defensivos. Cada jugador, nueve, viene de un equipo distinto y de trabajar con un entrenador diferente, con estilos que no tienen nada que ver. Vamos mejorando y haciendo equipo en la cancha, tanto en defensa como en ataque, pero necesitamos tiempo.

–¿Y en ataque eso se nota, por ejemplo, en los bloqueos. Echa de menos una ayudita de sus compañeros con algún bloqueo más?

–En el último partido sí. Hemos visto los vídeos y se ve que estoy saliendo del bloqueo para lanzar, pero bloqueo no hay. Para mí es importante. No necesito mucho tiempo para tirar, pero tener algún bloqueo pequeño sería genial. Vamos a mejorar seguro.

–Y pese a eso es feliz aquí.

–Mucho. Todo empieza por los entrenamientos y desde ese instante ya soy feliz. Estoy contento por estar aquí y no me arrepiento de la decisión que tomé. La gente es positiva y estoy disfrutando. No mucho en los dos últimos partidos, pero desde la pretemporada estoy feliz, disfrutando y jugando un baloncesto que me gusta mucho.

–¿Qué tal en la ciudad?

–Me encanta Sevilla y su gente y espero no defraudar a la afición esta campaña. Paseo con mi familia por el centro de la ciudad mucho. Cuando tengo tiempo me gusta salir y conocer la ciudad. Nos gusta disfrutarla. Siendo de España las dos, hay mucha diferencia entre Bilbao y Sevilla. Son dos Españas distintas y no sé con cuál quedarme de las dos. Con un partido a la semana puedo disfrutar de mi mujer y mi hijo. Ellos están contentos por eso también. En la Euroliga a veces te tocan dos partidos en la semana y jugando después la liga del país podías estar mucho tiempo fuera. Son cosas que valoro mucho.

–En Bilbao lo recuerdan con mucho cariño.

–El primer año fue difícil, pero ya el segundo, cuando llegó Sito Alonso, fue una de las mejores temporadas en la historia del Bilbao Básket. Teníamos un equipazo y disfrutamos mucho. Ojalá este proyecto del Betis pueda parecerse, porque siento que hay ambición y se han hecho buenos fichajes. El objetivo es la salvación, pero como jugador no juego sólo por la permanencia, quiero más. Quiero ayudar al club a crecer.

–Allí estuvo tres años... ¿Se ve en Sevilla más allá del 30 de junio?

–Es muy pronto, pero no me gusta cambiar de equipo cada año. Si estoy feliz en un sitio y en un equipo, me gusta seguir. Vamos a ver qué pasa, pero por las primeras sensaciones me encantaría seguir aquí más tiempo.

–Antes hay que pensar en el Breogán...

–Ha empezado muy bien, ganando dos partidos y jugando muy bien a domicilio contra el Barcelona. Es un poco la sorpresa de este inicio, pero es un partido muy importante para nosotros. Es una cita clave para empezar a cambiar y demostrar que estamos heridos. Será muy difícil, pero tenemos que ganar. Sabemos qué cosas no podemos permitir y tenemos que reaccionar.