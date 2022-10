Gerun: "Hay que ser muy loco y estúpido para creer que Ucrania no pelearía"

Con los ojos con ese brillo de quien habla desde el sentimiento, desde la emoción contenida de quien lo ha pasado y lo pasa mal hablando de lo que ocurre en su país, pero seguro de la necesidad de hablar para que se conozca, Volodymyr Gerun (25-03-1994, Dnipropetrovsk) trata de centrarse en el Betis Baloncesto, porque la guerra entre Ucrania y Rusia va ya camino de los ocho meses y, aunque sea duro, "la vida sigue". Sigue para él, en España, pero también para su familia en su ciudad natal y todos sus compatriotas, porque al conflicto "no se le ve un final mientras todo dependa de lo que decida un terrorista con problemas mentales".

El baloncesto es su vía de escape, aunque cada mañana lo primero que hace es lo mismo que lo último que hace en el día. Mirar el móvil para saber noticias de los suyos y de lo que acontece en su país. Tiene claro que los ucranianos no dejarán de pelear, porque "están dando una lección al mundo". "Es lo único que nos queda ya, pelear por seguir siendo libres".

-¿Cómo recuerda el inicio del conflicto?

-Cuando empezó la guerra fue todo muy duro. El baloncesto no era importante, porque moría gente en mi país. Ahora la gente sigue muriendo porque el estado terrorista de Rusia nos sigue atacando. Llevamos ya más de siete meses de la guerra y no muchas cosas están cambiando. Cada día esperamos que los nuestros se puedan defender y matar a todos estos terroristas. Es lo único que nos importa ahora. Después de esto, están el resto de las cosas como el baloncesto.

-¿Cómo afronta el día a día un jugador profesional sabiendo lo que pasa en su país?

-Cada mañana empieza igual para mí. Me levanto y miro el móvil para conocer qué pasa y saber de los míos, de mi país y de mi ciudad. La vida sigue aquí y allí, aunque sea duro. Mi familia sigue trabajando. No en las mismas condiciones, pero ellos no pueden esperar a que esto acabe, porque no se sabe. No sabemos el tiempo que viviremos así.

"Mienten a diario y por esto es difícil que haya una solución, porque ellos se basan en mentiras para apoyar sus ideas"

-¿Le ve fin a esto?

-No se sabe. En Rusia manda dictador con problemas mentales que es un terrorista, como todos los miembros del Gobierno. Yo hablo ruso y cuando veo las noticias de Rusia parece que todo es una broma, pero no lo es. La información que se da allí es mentira. Mienten a diario y por esto es difícil que haya una solución, porque ellos se basan en mentiras para apoyar sus ideas. Por eso no se sabe cuándo acabará esta guerra.

-¿Puede hacer algo más la comunidad internacional para ayudarles?

-Nadie puede hacer más para ayudarnos. Recibimos dinero y armas, pero estamos solos. Es difícil para mí decir algo. No sé exactamente qué necesitamos. Sé que más es mejor, pero no sé qué necesitamos para ganar. Todo el mundo está ayudando, pero lo cierto es que seguimos igual que hace siete meses.

-¿Qué quiere Rusia?

-Rusia tiene un plan con objetivos imaginarios y sus razones imaginarias. No sé realmente qué quieren y por qué han atacado a un país soberano e independiente. Hay que ser muy loco y estúpido para creer que Ucrania no pelearía. Ahora todo el mundo sabe quién es Putin y quiénes son los terroristas.

-¿Cómo se le explica a un niño esta locura?

-Yo nunca imaginaría que en estos tiempos podía pasar algo así. No tiene sentido. En el pasado con las guerras había un límite de información, podías engañar, pero ahora con internet se sabe todo. La información que tiene todo el mundo es la correcta, pero Rusia vive en su mundo imaginario. Allí la mayoría de gente cree que están haciendo bien, pero son incapaces de buscar las noticias en otros medios. ¿Todo el mundo está equivocado menos en Rusia? ¿Sólo Rusia dice la verdad? La gente allí es tonta.

"Es duro ver que muere gente que va al trabajo o niños camino del colegio por una bobma o misil; eso es lo que hacen los terroristas"

-¿Cómo lo vive desde la distancia?

-Es complicado para mí. Cuando empezó todo estuve mucho tiempo sin dormir ni funcionar. Ahora depende del día. A días malos, otros buenos... Al menos mi familia está bien, en una ciudad segura como Dnipro, pero me duele ver las noticias, ver a compatriotas muertos. Gente que un día va al trabajo o al mercado y los mata una bomba. Los niños que mueren yendo al colegio, los crímenes de guerra... Es durísimo. Eso es lo que hacen los terroristas. Nosotros sólo podemos apoyar a nuestro Gobierno, que vive en guerra.

-Ucrania no se rinde. Es un ejemplo.

-Ucrania está dando una lección al mundo. Es lo único que nos queda ya, pelear. En Rusia no tienen libertad de expresión, no tienen opciones y sólo pueden hacer lo que les dice su dictador. No tienen derechos y en Ucrania no queremos eso. Defendemos nuestras libertades, porque queremos crecer como el país que somos, ser parte un día de la Unión Europea y de la OTAN. Queremos ser mejores y ésa es nuestra motivación para luchar. Queremos mejor vida para nuestros hijos y ésa es la única motivación para seguir luchando.

-El Eurobásket fue una pequeña alegría para su país.

-Jugamos con más sentimiento incluso. Fue mi primer Eurobásket y con esto de la guerra jugamos para nuestra gente. Fue muy especial y difícil. Por desgracia es lo que tenemos en los últimos siete meses. Cada día parece el mismo que el anterior. Vas a mirar el móvil para asegurarte, primero, que los tuyos están bien. Llevamos mucho tiempo así y creo que estamos aprendiendo a vivir y, en mi caso, a jugar así.