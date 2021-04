Para Joan Plaza "siempre viene bien oxigenarse con algo que implique al club, pero que no tenga nada que ver con el balón", y valoró positivamente para el grupo la visita ala sede central de Acesur, que "fue instructiva y los jugadores que a menudo creen que estas cosas son una pérdida de tiempo estuvieron muy interesados, lo cual es una buena señal".

El acto con el patrocinador principal de la entidad no le quita de la cabeza, sin embargo, lo que tiene el equipo por delante, ya que "la sitación es lo suficientemente apurada como para poner los cincos sentidos en lo que toca, que es hacer bien el trabajo". "Si finalmente sucede algo que no queremos, que no sea porque no hubo buenas dosis de compromiso y profesionalidad". "La inversión de trabajo es la que hay que refrendar desde este sábado en los cuatro partidos que nos vienen, aunque hay que ir cuarto a cuarto. Estos encuentros son de nuestra liga y hemos de ser capaces de competir al máximo nivel y merecernos la victoria, como decía Octavio Paz", apuntó Plaza, que señala de alguna manera que llega el momento de la verdad para el equipo: "Hay gente que me pregunta qué hacemos para preparar estos partidos importantes y el del Gipuzkoa y realmente lo llevamos preparando desde hace semanas, en el sentido de llegar bien mentalmente, saber qué no podemos hacer, a qué no podemos jugar, qué no podemos regalar... Llevamos varias jornadas que nos movemos en menos de 10 pérdidas, mejorando los porcentajes en triples y desde la personal... Hemos de mejorar en momentos determinados de los partidos el no irnos de los encuentros, pero llevamos preparándonos desde hace tiempo y esperemos que se refleje en estas semanas duras que nos vienen ahora".

"El equipo tiene calidad como, para jugando al 100%, competir muy bien en estos cuatro partidos"

El técnico, que reconoció que fue "una realidad que el equipo no salió con la suficiente tensión e incluso parecía que pesaban las piernas" ante el Lenovo Tenerife, quiere "contagiar a los jugadores que no hay rival lo suficientemente grande como para que no se compita". Por ello cree que "es posible que al equipo le pese no arrancar bien". "Ha habido partidos en los que hemos ido de menos a más, pero es probable que una buena entrada nos ayuda a creer que estamos en la línea directa. Ahora hay un factor no sólo físico y de fatiga, sino también psicológico que hace que si ves el muro muy alto demasiado pronto te asustes y creas ya que no puedes ganar".

"Estamos en un punto de fragilidad no deseada en el que una derrota nos puede afectar para el siguiente partido. Quiero ver siempre el vaso medio lleno y les he dicho a los jugadores que venimos de perder dos de los últimos cuatropartidos, pero que hay que tener la idea de ganar tres de los últimos cinco partidos, y después lograr la cuarta victoria de los últimos seis choques. Estamos ya en condiciones, después de tres meses entrenando juntos, de refrendar todo ese trabajo, sin hacer una pretemporada, sin haber participado en el reclutamiento de jugadores..., Pero ellos tienen calidad como para jugando al 100% de ser capaces de competir muy bien en estos cuatro partidos que nos viene ahora", finalizó Plaza.