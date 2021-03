Joan Plaza puso en valor el triunfo del Coosur Betis ante el Joventut (78-88), destacando la concentración de su equipo ante un rival que, aun con las bajas y los partidos de esta semana, está haciendo "una gran temporada".

"Lo primero que pienso es que todo el mundo va a recurrir, y con razón, que jugar tres partidos en una semana es complicado, incluso para equipos que tienen una plantilla amplia. Es también difícil jugar cuando pierdes a dos jugadores de la talla de los que han caído en el Joventut, pero eso a veces se te gira en tu contra como rival porque los jugadores que tienen un perfil más bajo toman mayor protagonismo o los tuyos se relajan ante las bajas del contrario", explicó el técnico catalán, que añadió: "Pero el dominio del partido lo llevamos desde el primer minuto, pese a errores en momentos delicados. El equipo estuvo bien plantado. Sacar victorias fuera de casa es muy importante y arañar triunfos ante conjuntos de Eurocup, que fue semifinalista de la Copa del Rey, que está séptimo en la ACB..., es muy importante".

Plaza destacó que aun en las derrotas el Betis fue mostrando mejora. "Esto lo que nos hace pensar es que estamos en la línea de lo que nos gustaría, pero aún no está la cosa para sacar el cava".

FORTALEZA "Somos pequeñas hormigas que, encabezadas por Feldeine o por otros según el día, pero hay que seguir trabajando"

FELDEINE "Lo mejor que tiene no es el tiro, no es el pase..., sino su alto nivel de conocimiento, que es capaz de controlar al grupo cuando se nos va el norte"

Sobre al acierto en el triple (12/22, 55%) destacó: "Hace unas semanas nos movimos en un 27% y perdimos de tres puntos. A poco que mejoráramos, competiríamos mejor. Pero esto no queda aquí, hay que seguir picando piedra y entrenando como están entrenando. No me gusta sacar pecho cuando se gana, pero llevo diciendo desde hace tiempo que el equipo viene entrando bien y el acierto en el triple no se reflejaba en los partidos. Esta vez sí estuvimos mejor", indicó Plaza, que destacó la figura de Feldeine: "No sólo repartiendo juego, sino defensivamente estuvo bien ordenando a sus compañeros. Lo mejor que tiene no es el tiro, no es el pase..., sino su alto nivel de conocimiento, que es capaz de controlar al grupo cuando se nos va el norte. Él ha de disfrutar siendo el líder que necesita el equipo".

"Estamos en la línea de lo que nos gustaría, pero aún no está la cosa para sacar el cava"

Pero Plaza destacó elcolectivo sobre todo: "En el momento en el que se me contrata a mí no se puede pensar que se vaya a depender de un solo jugador. Somos pequeñas hormigas que, encabezadas por Feldeine o por otros según el día, hay que seguir trabajando. También por Pablo Almazán, que está dando pasos de gigante para consolidar su sitio en ACB; por Kay y sus rebotes... Es la contribución de muchos lo que hace que estemos sacando partidos".

Pese a ello, Plaza recuerda que "tirar es lo que le gusta a cualquiera, pero es evidente que hay que ser conscientes de las limitaciones". "A veces por la tensión de haber perdido partidos parecemos peores de lo que somos, pero hemos de ser capaces de ser más estables, destacó el entrenador, que añadió: "La clasificación la miro lo menos posible, porque la úlcera un día me saldrá corriendo, pero es evidente que lo que queremos es acercarnos a los de arriba como Estudiantes, Fuenlabrada u Obradoiro para que en la batalla seamos el mayor número de equipos posible. Psicologicamente nos alegra ganar, pero no lo sacamos de madre".