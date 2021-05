Joan Plaza se mostró feliz por el triunfo de su equipo ante el Manresa (86-70), "porque era un partido muy importante, no sólo por sumar otro triunfo y estar más cerca de la permanencia, sino por el rival que estaba delante. Controlar los nervios, la tensión y la ansiedad era decisivo. Defendimos bien en el primer cuarto, pero empezamos equivocándonos en cosas que estaban entrenadas, lo que habla de la presión que sufren los jugadores. Pero en el balance general el equipo dominó, ganando tres de los cuatro cuartos y cediendo en el último por un punto. Hemos competido de forma seria y estable y estoy satisfecho y orgulloso del compromiso de los jugadores", analizó el técnico, que pese a la victoria públicamente sigue sin hablar de que se ha logrado el objetivo: "Quien sepa lo neuróticos que somos los entrenadores ese casi (por la permanencia) es importante. Hasta que matemáticamente no estemos salvados no voy a abrir ninguna botella de cava. Toca pensar en el próximo partido ante el Barcelona".

El preparador catalán señaló que no preparó el encuentro pensando en las bajas en la dirección del rival, "porque suele pasar que el resto dan un paso adelante y no sabes por dónde te puede salir el contrario". "Mason en el Alba Berlín jugaba de base, así que no es una posición antinatural para él. Nunca preparo el partido pensando en las bajas del rival. No sé aprovecharlas. En mi manera de entender el baloncesto prima mi forma de entender el juego que las bajas del rival", dijo el entrenador verdiblanco, que añadió sobre el papel de algunos de sus jugadores: "Los secundarios muchas veces son primarios. Un equipo como el nuestro, que no tenga esos mal llamados peones, está muerto. Tenemos jugadores que van a su límite anoten o no. Eso hay que estimularlo, cuidarlo y premiarlo como entrenador. El equipo es el que es con sus carencias, pero también con sus virtudes".

"Manresa es el equipo que más corre y lo paramos bien de inicio, después no tanto. Se pasan muy bien la pelota entre sus grandes y lo hemos frenado bien. En general creo que hubo varias aspectos claves que hicimos bien", indicó Plaza, que indicó que "como entrenador uno tiene que adaptarse a donde llega, al ser cuestionado por la forma en que su equipo atacó el rebote ofensivo (19): "Es cierto que el rebote ofensivo nos ha dado muchas segundas oportunidades, pero también sufrimos en el defensivo más de lo que esperábamos. No cerramos bien la pintura y hay cosas por mejorar", dijo sobre este final de curso en el que llegan en un momento óptimo: "Llevamos seis victorias en los últimos 10 partidos. La idea era llegar bien al mes de abril, que tenía muchos partidos. Los jugadores lo entendieron y me sufrieron en esa pequeña pretemporada que hicimos para llegar a ese momento clave. El mérito es de ellos y estamos en un momento óptimo y queremos llegar bien hasta el final de temporada".

Y no mira más allá Plaza del siguiente encuentro, ya que al ser preguntadosobre qué jugadores serían indispensables para la próxima campaña, afirmó: "Sólo voy a centrarme en el Barcelona, Fuenlabrada y Gran Canaria. Hay que arañar uno de estos tres partidos y lo que pase más allá se lo dejo a los que juegan a especular con todo esto".