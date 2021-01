Vuelta a empezar. Eso se desprende de las palabras de Joan Plaza tras caer en Vitoria de forma abultada y sin dar la sensación de competir ni tener la capacidad para ello. Ganar en Málaga al Unicaja en un intercambio de golpes que salió cara, y perder de la misma forma en Zaragoza en la prórroga ha equivocado el camino del equipo y el técnico, cual repetidores, tendrá que volver sobre los pasos ya andados para hacer entender a sus jugadores que todo parte de la defensa.

"No podemos jugar a intercambiar canastas. No lo estamos asumiendo ni asimilándolo bien y yo soy el culpable. Esto nos ha de servir para cambiar", indicó el preparador bético tras una derrota ante el Baskonia que entraba en cualquier guión. Lo que no entraba en los planes de Plaza era perder de la forma en la que su equipo lo hizo en el Buesa Arena, por lo que el entrenador heliopolitano explicó que "habrá que regresar al a, b y c y no pensar tanto en la m, n y ñ; volver a los básicos y saber de qué tenemos que vivir", aseguró Plaza.

Y es que los 103 puntos encajados ante el Baskonia es la cifra más alta de la temporada, sin contar los 111 recibidos ante el Unicaja en la prórroga: en los 40 minutos de juego fueron 98.

La llegada de Plaza al Betis coincidió con una mejora defensiva que no era acompañada con una buena productividad ofensiva, situación que ha cambiado ahora, con una mayor anotación pero escasa solidez atrás.

No en vano, si en los cuatro primeros encuentros con el técnico de Badalona al mando ningún rival alcanzó los 80 puntos con las derrotas ante el Andorra por 72-55, el Baskonia por 73-77 y el Gran Canaria, por 78-54, y el triunfo sobre el Fuenlabrada por 86-79, en los cuatro siguientes las cifras son opuestas: triunfo sobre el Unicaja por 111-114 (98-98 antes de la prórroga) y tropiezos ante el Zaragoza por 96-95, el Burgos por 76-85 y en Vitoria por 103-76.

No tiene el Betis capacidad ofensiva con un paupérrimo porcentaje desde la línea del triple y sin un referente anotador sólido, ya que Feldeine aparece a cuentagotas, a Ouattara no se le ha dado ese rol y Ndoye necesita que lo surtan de balones, una idea de juego que va cayendo en picado en los últimos duelos. Sin alternativas ofensivas, a Plaza no le queda otra que volver "al a, b y c defensivo".