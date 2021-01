"No hay discusión de que ellos merecieron ganar", afirmó Joan Plaza en la rueda de prensa, molesto con un mal inicio de su equipo, pese a que sabían que el Baskonia plantearía un arranque duro: "Sabíamos que el inicio sería complicado, porque jugábamos ante un equipo de Euroliga y que venía de dos derrotas. Cualquier conjunto que pierde dos partidos seguidos intenta reivindicarse y hacerlo mejor en el tercero. No tuvimos la energía suficiente para forzar a que tuvieran ataques más complicados y han jugado con mucha facilidad, sobre todo al principio", explicó el técnico, claro al asegurar: "No podemos jugar a intercambiar canastas. No lo estamos asumiendo ni asimilándolo bien y yo soy el culpable. Esto nos ha de servir para cambiar".

"Hemos de ser capaces de jugar y entrenar con mucho más dureza. Tenemos las armas que tenemos y eso lo asumimos, pero aún así no puedes dejar que jueguen contigo como ha aparecido por momentos en el partido", afirmó.

"No hay una razón específica para entrar tan fríos. Habíamos visto los partidos ante el Fenerbahçe y el Maccabi y sabíamos que iban a salir muy duros. Estaba más que hablado. Me guardaba algunas armas en el banquillo para poder rotar, pero nos han barrido en los primeros cinco minutos dejando claro quién tenía más ganas de vencer, que es lo que no puede ser", explicó el preparador catalán que añadió: "Es cierto que algunos triples liberados de ellos vienen de ayudas innecesarias de otros compañeros. Hay que ser mucho más sólidos en el uno contra uno y no lo fuimos".

Cuestionado sobre si al equipo le falta gasolina en las segundas partes, apuntó: "Llegamos como podemos. Si ha de jugar 28 minutos Pablo Almazán el otro día, Kay esta vez 32... Sacamos provecho de las armas que tenemos y la actitud de los jugadores, actuando en dos y tres posiciones distintas es espectacular, pero es un peaje que acabamos pagando".

Por último, Plaza destacó que a su equipo le "falta conocimiento" en defensa. "Es evidente que queremos jugar con más velocidad y sacar algunos tiros más, como estamos haciendo, pero hay que hacerlo desde la solidez defensiva. Si no lo eres y quieres competir cara a cara contra equipos de la zona alta es muy difícil, así que habrá que volver al a, b y c y no pensar tanto en la m, n y ñ. Hay que volver a los bñásicos y saber de qué tenemos que vivir", aseguró.