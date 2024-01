La afición del Betis Baloncesto, pendiente de lo que acontezca en México con YOX

La teoría del Efecto Mariposa señala que pequeñísimas variaciones que pueden parecer inocuas, con el tiempo crean enormes cambios generando una sensación de caos. En el caso del Betis Baloncesto hay que agarrarse a ella dentro de todo el terremoto por el que pasa su propietario, Carlos Lazo, denunciado en México por fraude a través de YOX Holding, una de las principales empresas del conglomerado que ha dejado cerca de 40.000 afectados que no recibieron los rendimientos prometidos por sus inversiones en apuestas deportivas.

El Betis, a través de su CEO, Ramón Alarcón, firmó la venta de las acciones de la sección de baloncesto allá por octubre, apenas unos días antes del inicio liguero, y aunque el club no ha dejado de fichar jugadores -van 21, además del cambio de entrenador- y este mes la plantilla cobró puntualmente su sueldo, la afición sigue con intranquilidad cualquier noticia que pueda afectar al equipo de baloncesto de la ciudad, mientras que el Betis ni siente ni padece de momento sobre este asunto.

Y lo último es que que el presidente de Libertadores de Querétaro, uno de los clubes propiedad de lazo en México, renuncia a su cargo. Mientras la liga (LNBP) discute sobre si el equipo podrá formar parte de la próxima temporada, Édgar Báez presentó su dimisión, después de tres años al frente de la entidad, ante el escándalo de YOX Holding. "Tras una profunda reflexión y consideración , he decidido después de tres años de desafíos, logros y aprendizajes al frente de Libertadores de Querétaro, he tomado la decisión de renunciar a mi puesto como presidente del equipo. No ha sido una decisión fácil. Cada momento con este equipo ha sido una fuente inagotable de alegría y satisfacción. Estoy seguro que Libertadores y Libertadoras de Querétaro continuarán su camino al éxito y seguiré siendo su más ferviente admirador", escribió el dirigente.

Los Reds de fútbol americano, también de XOY, renunció a participar en el próximo curso a pesar de que en su caso la liga anunció que se haría cargo del conjunto. "La estructura y organización de la LFA asegura la continuidad y la participación de todos los equipos en la temporada 2024. La LFA toma el control del equipo, garantizado su participación en la temporada 2024. La estrategia operativa y deportiva será 100% determinada y ejecutada por la liga", señalaba el comunicado, aunque el club decidió que no participaría.

Por su parte, Carlos Lazo tramitó un recurso de amparo para evitar ser detenido, el cual se le concedió por parte del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco.

Además, XOY emitió un último comunicado en el que acusa a ex empleados de un desfalco millonario que le impidió hacer frente a los pagos de sus inversores. "Sufrimos un desfalco concertado por ex empleados clave de nuestra área financiera y administrativa, quienes con los dispositivos bancarios realizaron operaciones de pagos y utilidades para asesores y clientes que resultaron apócrifos", señala la nota, que añade: "Durante nuestras investigaciones identificamos un desfalco diseñado desde las propias cuentas de YOX Holding así como el robo de documentos vitales para la empresa como facturas de bienes, títulos de propiedad y otros registros que fueron sustraídos por estas personas que están siendo debidamente denunciados en todos los estados en los que tenemos presencia". El grupo asegura que tiene pruebas del desfalco que ya han sido entregadas a las autoridades.

Por último, YOX Holding señala que durante la primera quincena de enero pagó a 40 clientes con problemas de salud, pero esos pagos se detuvieron "por los efectos legales del embargo de los bienes y cuentas bancarias" de la empresa.