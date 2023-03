Luis Casimiro: "Los trece puntos de diferencia no reflejan lo sucedido"

El entrenador Betis Baloncesto, Luis Casimiro, lamentó la derrota de este domingo en Sevilla ante el Unicaja por 66-79, "trece puntos de diferencia que no reflejan lo sucedido" en la cancha entre los dos equipos.

"Hemos competido muy bien en muchos momentos del partido ante un gran equipo, que defiende muy bien. Trece puntos de diferencia no reflejan lo sucedido porque ha habido momentos en los que hemos tenido opciones de estar en partido", relató el técnico castellanomanchego.

"Con dos jugadores tocados, más las bajas, les hemos obligado a emplearse a fondo para sentenciar el partido. Cuando el equipo está implicado, estamos muy vivos y hemos competido pese a estar casi siempre detrás", insistió Casimiro.

El preparador del equipo sevillano resaltó que "ha faltado algo de clarividencia en ataque" y que no han "anotado con fluidez y con cierto ritmo", mientras que de la recuperación de jugadores lesionados comentó que no sabe si podrá "recuperar a alguien", además de confiar en "no perder a nadie más".

Por su parte, el entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, destacó que espera aprovechar que ahora el equipo malagueño tiene un paréntesis en la Liga de Campeones, "para recuperar sensaciones" en el tramo final de la temporada.

El técnico vasco reconoció que "es un importante triunfo" para el Unicaja el conseguido en Sevilla después de que la primera parte estuvieran limitados en las rotaciones y que el Betis haya "trabajado mucho el rebote, un problema que se ha arreglado en la segunda parte".

"Las pérdidas evitaban que hubiéramos tenido una mayor renta", señaló a los periodistas Ibon Navarro, quien también reconoció que las bajas del rival "son muy importantes para mantener el ritmo de la primera mitad" en la segunda.

El entrenador de la formación malagueña también se refirió a uno de sus jugadores, el base Darío Brizuela, y destacó que sus puntos "han sido muy importantes" porque "el resto no han tenido ese acierto".