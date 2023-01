Luke Fischer, refuerzo interior para el Betis

El Betis Baloncesto, colista de la ACB con dos triunfos y once derrotas, ultima el fichaje de Luke Fischer para reforzar su posición interior. Lleva tiempo el conjunto verdiblanco buscando en el mercado un pívot para empezar a remodelar su plantilla y el elegido, tras la imposibilidad de hacerse con Mahalbasic, primera opción y que seguirá en el San Pablo Burgos, el elegido es un viejo conocido tanto por Berdi Pérez como por Luis Casimiro, como apunta ABC y pudo confirmar este periódico.

Fischer ya se ha despedido en redes sociales del Nancy, donde promediaba 9,2 puntos y 3,5 rebotes esta campaña en los 15 partidos disputados con el conjunto galo, decimoquinto en la LNB. El pívot jugó su útlmo partido el pasado 27 dediciembre y en redes sociales se despidió asegurando que el club "ocupará un lugar especial en los corazones de mi familia para siempre". "Este movimiento fue una sorpresa para todos los involucrados, pero estoy muy emocionado por el próximo capítulo del viaje", afirma con una bandera de España.

Thank you for everything @SLUCbasketNancy! You will hold a special place in my family’s hearts forever. This move came as a surprise for everyone involved but I am very excited for the next chapter of the journey 🔜 🇪🇸 https://t.co/hitXBsaw5d