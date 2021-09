Plaza: "Fue una buena patada en el culo para aprender"

Dos días después de la derrota, de paliza, ante el Manresa, el Coosur Betis cumplió con su patrocinador, al que visitó en la Hacienda Guzmán, con Álvaro Guillén como anfitrión, en un acto que sirvió como terapia de grupo. Risas, unión y buen rollo en la mayoría de jugadores, que hicieron propósito de enmienda reconociendo si tapujos la mala puesta en escena y partido completo que hicieron ante el cuadro catalán.

No se escondió Joan Plaza, que ahondó en la idea de que su equipo si no está al 100% es un "conjunto vulgar" y señaló que el enfado no se le irá "hasta que vuelva a ganar".

"Aun así, firmo ganar uno de cada tres partidos de aquí al final de la liga. Eso nos acercaría al objetivo", señaló el preparador verdiblanco, que añadió: "Hablé con los jugadores para que nadie se viniera a equívoco. Lo lógico es sufrir más que ante al Andorra, al que tuvimos que ganar dos veces, pero el camino es otro".

Insistió el técnico en repasar qué pasó ante el Andorra, centrado en lo que depende de él y sus jugadores. "Llegas a puntear los tiros y el otro equipo hace un 71%. Ellos estuvieron muy acertados y nosotros bajamos los brazos demasiado rápido. No entendemos aún lo que es la ACB, llevamos poco tiempo y alguno saben lo que es esta liga" .

"Fue una buena patada en el culo para aprender", resumió Plaza, quien no aplicó el latigo tras el vergonzoso choque. "Hay entrenadores muy acostumbrados a castigar rápidamente. Entrenos, flexiones, pesas... Yo no soy así. Hay que llegar al corazón del jugador. Trabajamos a las 8:00 de la mañana, pero sin latigazos. Aplicando el sentido común para hacerles entender que al 70% somos un equipo vulgar", indicó el preparador catalán, que ya avisa a sus pupilos del peligro del próximo rival: "El Breogán lleva dos victorias y está compitiendo muy bien. Hemos de ser humildemente ambiciosos. Han fichado a jugadores que nosotros queríamos y no pudimos llegar. Hay que olvidarse de que han subido y centrarnos en que han ganado a Tenerife y compitido ante el Barcelona. Se sienten fuerte y cuentan con jugadores con mucho talento", aseguró.

No ha tirado Plaza de charlas individuales, a pesar de que hay jugadores muy por debajo del nivel de pretemporada, sino que las charlas son a nivel de grupo con sesiones de dos horas de vídeo. De momento. "Hay tiempo para todo y no podemos gastar todas las balas. Hay que centrarse en la batalla en la que estamos sin quemar todaslas naves" . En este sentido recordó que "Agbelese lleva 14 días con nosotros. Brown, una más. De momento ha sido un toque general, para mí el primero. Cuando tantos fallan, el primer error es del entrenador". Ahora toca recuperar el paso en Lugo, sin olvidar que en casa se cimentar todo: "La idea es ganar el 60% de los partidos en casa en el peor de los escenarios. Hay que ser sólidos en casa".