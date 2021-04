Una de las claves en el deporte es respetar al rival y para Joan Plaza es uno de los pilares en su filosofía y en el duelo ante el Gipuzkoa Básket de este sábado (18:00), consciente de lo que se juega el Coosur Betis en su visita a San Sebastián.

"El Gipuzkoa ha empezado ganando varios partidos por 10-0 por la falta de respeto que le puedan tener los rivales y no va a ser mi caso. Ganaron a Tenerife y compiten a buen nivel. Es un conjunto incómodo, con buenos tiradores, que va a jugar con el cuchillo entre los dientes y a la que nos despistemos se nos va a tirar al cuello. Lo que no pueden quedar dudas cuando acabe el partido del sábado es que al menos hemos empatado en intensidad, esfuerzo, ritmo... Gipuzkoa es un equipo peligroso, sobre todo si no lo respetas", señaló el técnico.

Una delas claves será que el conjunto verdiblanco tenga "la tranquilidad de saber cómo atacar en cada momento". "He visto el partido de la primera vuelta en los que se sufrió mucho, pero una zona dificultó mucho el juego al equipo. Hemos de estar preparados para cualquier escenario y tener el máximo respeto por un rival con jugadores de mayor talento que lo que la gente se cree por la posición que ocupa", indicó Plaza, que cree que su equipo sabrá afrontar los cambios defensivos que propone el Gipuzkoa, con continuas defensas en zona: "Hasta hace unos meses diría que al equipo sí le costaba atacar una zona. Pocos equipos nos han hecho zona y nosotros la hemos usado también muy poco, pero es algo que estamos trabajando desde hace meses. Quiero que pierdan el miedo, porque los sistemas que tenemos contra las zonas son universales para atacar cualquier tipo de zona, pero incluso a veces los grandes jugadores se emparanoian cuando ante una zona muy cerrada y tu primer tiro no entra. Si el trabajo lo hemos hecho bien, que el tiempo lo dirá, no debería ser un obstáculo que se nos pusiera en zona el Gipuzkoa ni ningún equipo".

Por último, el entrenador bético se refirió a Ndoye, uno de los jugadores que más faltas recibe en la ACB aunque recibe muchas personales más de las que se le señalan. "Es un tema más postural de él. Cuando le hacen una falta intenta exagerarla para que el árbitro no tenga dudas y los colegiados son muy estrictos en eso y pueden entender que la falta no ha sido tal cuando sí que ha existido. Es algo que hemos hablado con él y el resto de los jugadores. Ndoye debería centrarse en jugar no pensando en recibir faltas, sino en sacar provecho de su físico y potencia para anotar. Está lanzando mucho desde la personal y va mejorando su porcentaje en el tiro libre, pero aun así algunos de los puntos que nos evitan esas faltas que no le pitan nos vendrían bien".