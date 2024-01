Savignani y la "tranquilidad" que se transmite desde México

Las últimas noticias sobre el grupo XOY, dueño del Betis Baloncesto, no son demasiado optimistas y las denuncias de fraude que se presentan contra YOX Holding, una de las empresas del conglomerado, no ayudan a dar normalidad a un equipo que todavía no puede dormirse con los puestos de descenso acechando todavía, pese al meritorio triunfo del pasado domingo contra el HLA Alicante.

Este viernes (21:00) el conjunto verdiblanco visita al San Pablo Burgos, uno de los gallos de la liga que ha perdido algo de fuelle y el liderato después de tres derrotas consecutivas. El técnico bético, Bruno Savignani, tiró del clásico argumento de "centrarse en lo deportivo" en la previa del encuentro, ya que consideró que los problemas legales que padece la empresa en México "es un tema de los propietarios, cosas al margen de lo deportivo" y sobre las que la dirección le ha "dado un mensaje tranquilizador".

"Nosotros nos centramos en lo deportivo. Lo nuestro es trabajar en el día a día. No nos afecta", indicó el preparador brasileño, que sólo piensa en el choque con el "principal candidato al ascenso, junto al Estudiantes": "No está en su mejor momento después de esas derrotas seguidas, pero tiene a muchos jugadores que pueden anotar de diferentes maneras".

Para Savignani la importante victoria de la jornada pasada "ayudará mucho" al grupo, que "en las dos últimas semanas ha dado pasos necesarios para ser competitivos". "Ahora el equipo está más equilibrado que antes", dijo tras la legada de los últimos refuerzos, así que espera que "algunos buenos resultados mejoren la confianza" pese a que el calendario se empina ahora con los duelos ante el San Pablo Burgos y el Estudiantes. El entrenador destacó al joven base de la cantera Pablo Marín, quien "siempre ha trabajado muy duro haya jugado más o menos". "Ojalá haga siempre el tipo de prestaciones que hizo en el último partido", indicó.