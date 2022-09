Shannon Evans: "Me gusta ser un líder, pero es una una responsabilidad"

Shannon Evans (Connecticut 19-07-1994) es un tipo feliz. Y su felicidad la traslada a la pista, al vestuario y al equipo. Y eso ha sido una de las claves por la que ha vuelto a apostar por el Betis Baloncesto. Le gusta sentirse un líder y, tirando del refrenanero español, prefirió ser cabeza de ratón que cola de león en la Euroliga. Es un ganador y disfruta con el rol de líder, aunque sabe que ello conlleva una responsabilidad también que hay que demostrar en el día a día, no sólo en las grandes citas como una Supercopa en la que su equipo "va a pelear y a dejarse todo en la pista en busca de una sorpresa. ¿Por qué no?", se pregunta.

–De nuevo en Sevilla. ¿Lo hubiera imaginado en mayo?

–Siempre lo esperé. Es lo que quería desde el inicio y me alegro de que todo haya salido bien.

–Ha estado muy activo en verano en redes sociales.

–Sí, y sentí el apoyo y el cariño de todos los seguidores del Betis. Fue fantástico. Me hacía feliz saber lo que la gente me quería. En algunos momentos fue divertido, cuando empezamos con esa conexión a través del emoji de los ojos. Fue divertido. Muchos me preguntaban y querían hablar conmigo. Nada que ver con lo que me decían al principio de la temporada pasada, pero lo entiendo, porque no fue un buen inicio.

–¿La clave de su baloncesto es ser feliz?

–Una de ellas. Soy muy feliz en Sevilla. Es una gran ciudad y estoy en un gran club. Me encanta la gente, la comida, la forma de vivir. Es un gran sitio para enfocar lo que uno quiere en la vida y lo que necesita para ser feliz. Disfruto aquí y lo bien que me siento lo traslado a la pista. Es una mezcla perfecta y por eso pensé que este sitio era el ideal para mí. Desde el primer día en Sevilla sentía que aprendía algo. De baloncesto, de la vida... Durante toda la temporada sentía que aprendía, que crecía en todos los sentidos.

–Viendo sus estadísticas y su espectacular final la pasada liga, extraña no verlo en Euroliga.

–Tuve ofertas de Euroliga en verano, pero sentía que no eran la mejor situación para mí. Como dije, tengo mucho que aprender y siento de verdad que la temporada pasada mejoré con Luis Casimiro, Javi Carrasco y Antonio Pérez y que jugué con grandes compañeros. Aprendí mucho aquí y siento que tengo más que aprender y mejorar y que éste es el lugar indicado para seguir creciendo como lo hice el año pasado. Seguramente en Euroliga no tendría la posibilidad de seguir creciendo. Quiero seguir jugando a un alto nivel y en el Betis puedo hacerlo. Disfruto con el baloncesto y creo que aquí puedo seguir haciéndolo.

"El objetivo es mejorar y eso significa clasificarnos para Europa; ¿jugar ahí con el Betis?; es el reto"

–¿Se siente el líder del equipo?

–En cierto modo siento que soy uno de los líderes, pero en el equipo hay muchos líderes en diferentes aspectos. Pero sí, diría diría que soy uno de los líderes y me gusta que me hayan dado ese rol. Pero también es una responsabilidad y hay que dar ejemplo entrenando todos los días al máximo nivel. Fue una de las razones por las que volví.

–Uno mira sus números de principio de temporada con los del final y parecen de jugadores distintos. ¿Por qué no funcionó con Joan Plaza?

–Joan Plaza es un gran entrenador, pero por lo que sea las cosas no funcionaron el tiempo que él estuvo entrenando al equipo. Empezaba una nueva etapa, con muchos jugadores nuevos, y nos faltó tiempo para conocernos y entendernos todos para sacar lo mejor de nosotros mismos. Todos sabíamos que podíamos dar más, porque trabajábamos bien, pero a veces no sabes por qué las cosas no funcionan. Lleva tiempo lograr esa química de equipo para lograr grandes cosas. Lo conseguimos, poco a poco, con Casimiro. Él nos hizo creer, nos metió en la cabeza que debíamos pelear cada día, no sólo en los partidos y con ciertos cambios el equipo funcionó mejor.

–Sea sincero. ¿Esperaba firmar tales estadísticas?

–Sé quién soy, lo que puedo dar y el duro trabajo a diario y de cada verano que hago para alcanzar el máximo nivel. Me entreno duro para mostrar a todos lo que soy y quiero seguir jugando a un alto nivel todo el año. No fue una sorpresa para mí, pero quiero mostrarlo durante toda la temporada y ayudar al equipo.

–¿Ayudarlo a qué? ¿Qué objetivo se pone el equipo?

–Quiero ayudar a que el equipo se clasifique para alguna competición europea para que sigamos creciendo juntos. Me da igual si FIBA Champions, Eurocup... Hay que mejorar lo que hicimos la pasada campaña para seguir creciendo y eso pasa por ser al menos el undécimo o el duodécimo. Es un reto que nos ponemos.

–¿De verdad puede de verdad este Betis apostar por Europa?

–No me gusta hablar de expectativas, porque eso puede crear decepciones. Sólo puedo asegurar que saldré a darlo todo, como mis compañeros, y lo que hagamos en la temporada será lo que merezcamos. Pero quiero clasificarnos para una competición europea.

–¿Y jugar en Europa con el Betis?

–Es mi objetivo. Es mi objetivo.

–¿Y en la Supercopa?

–Nunca se sabe. Está claro que hay grandes equipos y que otros son favoritos. El Real Madrid y el Barcelona son equipos top. También el Joventut. Quizás no podemos tener grandes expectativas, pero es un partido y saldremos a darlo todo. Hemos aprendido a no rendirnos, a jugar siempre con todo y hasta el final y, pase lo que pase, con esa idea saltaremos a la pista. Que nadie dude de que daremos todo lo que tenemos en la cancha.

–En la liga pasada casi le ganan al Real Madrid en San Pablo.

–Aquel día estuvimos cerca, pero somos dos equipos distintos. Es cierto que ambos mantenemos el bloque, pero una vez que sumas cuatro o cinco jugadores nuevos cambia todo. Tenemos que entrar en el partido siendo duros y conscientes de que cometeremos errores. Pero, pase lo que pase, hay que seguir, no venirse abajo e intentar llegar al final cerca en el marcador para tener opciones de ganar. Sabemos que va a ser complicado, porque el Real Madrid es un equipo top de Europa. Afrontamos el encuentro con todo el respeto y sabiendo que son favoritos, pero una vez que el balón se lance al aire somos cinco contra cinco y tenemos que apurar todas nuestras posibilidades. Nos hemos preparado para llegar listos a este momento y estamos concienciados de lo que significa la Supercopa.

–Desde el primer día tuvo conexión con la ciudad y el Betis. ¿Le había pasado antes?

–Desde que llegué sentí que estaba en un lugar especial. Me gusta hablar con la gente, aunque aquí se habla muy rápido. Estoy aprendiendo español para adaptarme más y mejor.

–¿Y el fútbol?

–Antes me gustaba un poco, pero ahora me encanta. Voy a los partidos y me reúno con los jugadores para ver cómo se preparan. Me encanta todo, la atmósfera que se crea es especial y es algo que hace que un deportista se crezca. Cada vez que voy al fútbol me gusta aún más.

–Una batería de preguntas cortas. ¿Cuál es su comida española favorita?

–La paella. Me encanta la paella.

–¿Su lugar preferido de la ciudad?

–La Plaza de España. Es preciosa.

–¿Escucha música española?

–Sí. Flamenco. Sobre todo en la Feria, que es es lo que más me gusta de Sevilla junto al fútbol y al baloncesto. Es una locura. Tanta gente, de todos los sitios del mundo y todos felices, divirtiéndose. Y el rebujito... Todo es asombroso.