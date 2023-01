Tyson Pérez, objetivo bético para el 'cuatro'

El Betis Baloncesto sigue dando pasos en su necesaria reconstrucción. Con una nueva pieza interior en el vestuario con Luke Fischer, quedan todavía posiciones por reforzar. Una de ellas es la de ala-pívot, puesto huérfano de jugadores tras la lesión de Báez y la salida de Rodions Kurucs hace ya más de tres semanas de todo ello. Y ya ha fijado el club verdiblanco un objetivo con Tyson Pérez.

El ala-pívot está cedido en el Manresa por el Andorra después de su descenso a la LEB Oro, pero Pedro Martínez no cuenta con el jugador, que promedia en 10 partidos 5,9 puntos, 4,3 rebotes y 6,3 de valoración. En la última jornada fue el descartado por el técnico catalán, quien entre las nuevas incorporaciones y las oportunidades que ofrece a jóvenes valores del cantera como Marcis Steinbergs y Musa Sagnia parece no contar con sitio para Tyson Pérez, sensación en el Real Canoe en aquella temporada del Betis en la LEB Oro.

Las lesiones han frenado la progresión de un jugador que llegó a estar de invitado en la concentración de Sergio Scariolo en las ventanas de julio de 2021 para el Mundial de este año. Pérez renovó con el Andorra hasta 2024 y el conjunto del principado quiere que juegue para que recupere el ritmo pensando en su posible ascenso este curso y así recuperarlo. Llegó al Morabanc en la 2019-20 y disputó 39 partidos recién aterrizado desde el Real Canoe (6,2 puntos y cinco rebotes). Elevó sus prestaciones, ya adaptado a la liga, al inicio de la temporada 2020-21 hasta que las lesiones se cebaron con él. La pasada campaña sólo disputó 17 encuentros de la Liga Endesa y siete partidos de Eurocup promediando 8,9 puntos, 5,8 rebotes y un 42% en triples que en este ejercicio está en la ACB en un pobre 15,8%. Se lesionó de gravedad en mayo de 2021 en una rodilla y se perdió toda la temporada 2021-22.

Este año lleva 10 partidos. El último encuentro que disputó con el Manresa fue en la jornada 12, ante el Bilbao Básket, firmando ocho puntos y 11 de valoración, pero no ha jugado los últimos tres compromisos.

Para contratar a Tyson Pérez el Manresa debe romper el acuerdo de cesión y después acordar el préstamo con el Andorra, el dueño de sus derechos, situación que no supone ningún problema. Con esta incorporación el Betis Baloncesto reforzaría una posición muy debilitada al no contar con ningún efectivo específico y contaría con un cupo de formación más, reservándose todavía la plaza de extracomunitario dejada por Hill, rescindido y que encontró acomodo en un rival directo como el Girona. Otros equipos como el Granada ha fichado a un ex bético como Ndoye, a quien Juanma Rodríguez se olvidó de poner en el tanteo, como sustituto del lesionado Felicio y a Michael Moore por Maye. El mercado se mueve y el Betis Baloncesto todavía tendrá que moverse más para recomponer la plantilla y darle argumentos a Luis Casimiro para poder obrar de nuevo el milagro de la salvación.