Los abonos más baratos de la ACB, pero con letra pequeña

En verano, tiempo de despachos, una de las tareas más importante junto a la planificación de la plantilla es el diseño de una atractiva campaña de abonados que enganche al aficionado al baloncesto. Pero no al fiel que no falla y lleva años en la grada, sino a nuevos seguidores con los que aumentar la masa social, objetivo este año de un Betis Baloncesto que tiene en ese punto un debe importante.

Según datos oficiales de la sección, la campaña pasada en San Pablo hubo 1.625 abonados, una de las cifras más baja de la Liga Endesa y que logró multiplicar por tres en asistencia con la venta de entradas y promociones llevadas a cabo en la recta final de la liga, cuando el equipo, de la mano de Shannon Evans y Luis Casimiro, cogió velocidad de crucero hacia la salvación.

Pero el reto es contar con una masa social constante y mayor y, por eso, al contrario que el pasado curso, se presentó a finales de junio la campaña de abonados. Un avance respecto a 2021, cuando no hubo campaña siquiera. En el spot publicitario el Betis abraza el pasado cajista, esa herencia de jugadores míticos, estrellas de la canasta y de un conjunto que llegó a pelear por varios títulos. La idea es atraer a los aficionados que se fueron con el cambio de denominación, algo que quizás pegaba más hace seis años que ahora.

Y es que el Betis por sí mismo no ha llegado a atraer a nuevos aficionados. La despoblación de San Pablo es una realidad y la pérdida de muchos aficionados cajistas en el baloncesto pero sevillistas en el sentimiento balompédico no ha sido repuesta por el bético futbolero. Actualmente la cifra de abonos renovados no llega a los 600, pese a que la campaña lleva activa ya casi dos semanas. Sin nombres que ilusionen y jugadores con los que identificarse, el seguidor espera.

Siendo algo más baratos en Sevilla, los de Unicaja incluyen los partidos europeos y unas categorías por edad más ventajosas

Ni siquiera con precios muy competitivos en los últimos años y que ahora, con la inflación por las nubes, suben aun siendo uno de los más baratos de la ACB. Comparado con Andalucía, incluso el recién ascendido Fundación CB Granada tiene precios más caros, pero es cierto que también cuenta con una masa social mayor labrada con trabajo desde la LEB Oro y parte con una base de 2.500 socios (1.000 más que los verdiblancos) que aumentará en la Liga Endesa.

Los abonos andaluces de ACB

Tras varios años manteniendo el precio de la campaña 2019-20, última que se inició antes de la pandemia, el Betis Baloncesto ha elevado sus precios y algunos socios apuntan que en determinadas zonas pasarán a pagar de 110 euros a 220, lo que hace que alguno se piense.

La subida es menos cuantiosa en la mayoría de ubicaciones y las nuevas altas están para los adultos entre 110 y 330 euros (entre 125 euros y 300 era el coste año atrás), mientras que las renovaciones oscilan entre los 85 a los 275 euros.

Una cantidad muy inferior a las de Málaga, entre 150 euros y 533 las nuevas altas y 130 y 484 euros las renovaciones, pero con varios beneficios que no hay en Sevilla. Aquí entran también todos los partidos de la Basketball Champions League y las edades en las categorías de los carnés son más beneficiosas para el hincha. No en vano, mientras que en Málaga cuenta como adulto a partir de los 30 años, en el Betis se paga como adulto a partir de los 21 años. Ocurre en todas las categorías, pues en Sevilla se es joven entre los 15 y los 21 años (precios entre 85 y 220 euros según sean renovaciones o nuevos socios) y en el Unicaja de los 15 a los 30 (entre 91 euros y 373). Sirva como ejemplo un aficionado de 25 años. Si renueva en el Betis pagará 110 euros como poco por 17 partidos de ACB, mientras que en el Martín Carpena abonará 91 por la ACB y la competición europea como precio más bajo. Si es nuevo, de los 110 en la capital andaluza a los 105 en la entidad de los Guindos.

Los precios, respecto a Málaga, se igualan en las categorías infantiles, hasta los 15 años (aunque en el Betis es a partir de los tres años y enUnicaja desde los cinco) en su versión más económica al menos: precio único de 65 euros los renovados en Sevilla y 85 euros para los nuevos, por la horquilla entre 65 y 158 para los que sigan en el Unicaja y los 75 y 266 para los nuevos.

Para menores sin asiento, menores de 3 años a 1 de julio (hasta el año pasado el límite era de cinco años), la categoría Jerónimo cuesta en San Pablo 15 euros, mientras que en Málaga es de 10 euros y entran los menores de cinco años.

Ocurre algo parecido comparando los precios con el recién ascendido Fundación CB Granada, que reduce las categorías a adulto, más de 18 años y con precios desde 157 euros a 394 para renovados; y 165 y 415 euros para nuevas altas (85-275 euros y 110-330 son los precios en la capital hispalense). Hasta los 17 años en Granad pagan entre 94 euros y 249, mientras que hasta los 3 años, sin asiento, la cifra es de cinco euros.