El Ayuntamiento acusa de mentir al dueño del Betis Baloncesto

Sevilla/La respuesta del Ayuntamiento de Sevilla, a través del IMD, a la comparecencia de prensa del dueño del Betis Baloncesto no se hizo esperar. Una nota pública emitida por la tarde desmentía las palabras de Pedro Fernández respecto al supuesto acuerdo alcanzado sobre la deuda y, además, desmentía que haya bloqueado el acceso al club a las distintas ayudas públicas que desde la institución se convocan.

Pedro Fernández había culpado directamente a la institución del posible traslado del club a otro municipio sevillano por no tener el respaldo del consistorio, a lo que la delegada de Deporte y Promoción de la Salud, Silvia Pozo, ha respondido tajantemente: “Hemos tendido la mano en todo momento al club; por lo tanto, el señor Fernández no puede hacer responsable al Ayuntamiento de la posible decisión de la directiva de trasladar su sede a otro municipio de la provincia de Sevilla. Hemos ofrecido al Grupo Hereda, quien adquirió el Club Real Betis Baloncesto SAD, todo tipo de colaboración”.

Durante una reunión mantenida en la mañana del lunes, la delegada de Deporte informaba a Fernández que “para poder acceder a la financiación pública, el club debe cumplir una serie de requisitos que no reúne el Betis Baloncesto Hereda”. Ni fundaciones ni sociedades anónimas deportivas con ánimo de lucro tienen acceso a este tipo de subvenciones. Por lo tanto, el club Betis Baloncesto Hereda podría solicitar las subvenciones y ayudas públicas que se convocan desde el IMD, al igual que el resto de entidades deportivas de la ciudad, siempre y cuando se ajuste a los requisitos legales de las distintas convocatorias.

Por otro lado, el Ayuntamiento no puede eliminar las limitaciones tal y como ha declarado Pedro Fernández, puesto que no tiene las competencias para ello. Pozo: “El señor Fernández ha mentido en sus declaraciones. En ningún momento nos hemos comprometido a cambiar las bases de ayudas, puesto que no tenemos acceso a ello. Sí nos hemos comprometido a apoyar y ayudar al club en todo lo que esté en nuestra mano”.

Silvia Pozo le ha recordado al presidente de este club la infinidad de respaldo que siempre ha recibido por parte del ayuntamiento, como es el uso gratuito del Centro Deportivo San Pablo donde este equipo entrena desde hace más de 30 años.

La delegada ha apuntado que “se la ha ofrecido al club Betis Baloncesto Hereda la posibilidad de hacer uso de las instalaciones municipales a coste cero, pero esto sólo sería posible si el club compitiese en primera división, o si el Grupo Hereda pusiera al día sus cuentas con el consistorio, tal y como recoge la ordenanza municipal”. El Betis Baloncesto Hereda cuenta con una deuda actual de 82.000€ en concepto de alquiler de instalaciones, correspondientes a las dos últimas temporadas en las que el club se encuentra compitiendo en segunda categoría. La delegada de Deporte también ha querido dejar claro al presidente que “el IMD no puede dar patrocinios, puesto que no tenemos la figura jurídica que lo sustente”. La deuda de una de esas dos temporadas, por tanto, correspondería al periodo del Grupo Xoy mexicano y la otra al Real Betis Balompié.

Respecto a los 1,3 millones de euros que la entidad reclama al IMD por el inmovilizado que tiene en el Pabellón de San Pablo, Silvia Pozo resalta que es "un material que el club adquirió para entrenar y competir en las máximas categorías; el material es suyo y no se sostiene que nos pida un alquiler por ello. El club dispone libremente de todos esos materiales y en cualquier momento puede retirarlos o almacenarlos en algún otro espacio. Es más, hasta enero de 2024 que empezó a jugar en San Pablo el Club Baloncesto Sevilla Femenino, y septiembre de 2024 el Caja 87, que además son dos entidades deportivas independientes, estos materiales han sido utilizados exclusivamente por el Betis Baloncesto Hereda. En cualquier caso, insisto, la decisión sobre la ubicación y uso de estos materiales inmovilizados corresponde al club, no al IMD".