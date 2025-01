De la advertencia de Pedro Fernández respecto al Betis Baloncesto a la marcha de Berdi Pérez

Sevilla/Mediodía convulso en el Betis Baloncesto, Sevilla Baloncesto Hereda, según la denominación oficial hecha pública por su presidente, Pedro Fernández, en el transcurso de una rueda de prensa en la que también se conoció la salida de Berdi Pérez como director general de la entidad. “Si esta ciudad no quiere esto, me voy a otra. No hay más, si no quieren esto, pues ya está”, llegó a exponer el dirigente en el transcurso de una extensa comparecencia que se prolongó por espacio superior a 35 minutos y en las que sí recalcó que parecía que todo estaba en vías de solución.

Pedro Fernández, que habló de nuevo de ganar la liga y la Copa España en la actual temporada a pesar de la posición en la segunda competición nacional, sí advirtió en el transcurso de esa rueda de prensa de la posibilidad de marcharse a otra ciudad a invertir. “Vamos a ganar bien, como el otro día, de palizas. Podemos tardar un poquito en hacerlo, pero es lo que haremos de aquí al final de la temporada”.

El máximo mandatario del Grupo Hereda sí le dio valor a la trayectoria de 37 años y también a la cantera, “tal vez la segunda o la tercera de España”. El dirigente le dio las gracias al Real Betis Balompié y apuntó que es el club más saneado de España y también con un gran presupuesto. “Somos los cuartos, detrás de tres equipos con mucha suerte, pero, lógicamente, la suerte se acaba y ahí estaremos nosotros”.

El deseo de 7.000 personas

Éste era el discurso de un Pedro Fernández que también valoraba la asistencia de unas 2.900 personas, “aunque mi idea es llegar a las 7.000 en los partidos”. Igualmente, exponía las cifras de los puestos de trabajo e incluso del número de alquileres para los miembros de la primera plantilla y los técnicos dentro de un balance extenso sobre su gestión hasta el momento. “Vamos a ganar todos los partidos que quedan, no está mal el balance hasta ahora con cuatro lesionados y tantos enfermos. El compromiso es total, hay jugadores que han estado con 39 grados de fiebre. Somos, además, el equipo más visto en la televisión. Y en la Fundación hay una infinidad de niños, padres y abuelos”.

Ahí llegaba la madre del cordero de la rueda de prensa de Pedro Fernández, cuando habló del apoyo de las instituciones. El máximo dirigente del Betis Baloncesto hacía pública una reunión con el IMD del Ayuntamiento de Sevilla en la que, al parecer, se habían resuelto las diferencias burocráticas respecto al pago por las instalaciones municipales. “He tenido serios y graves con las instituciones, sobre todo con el IMD, mejor con la Diputación. En la reunión, después de una discusión acalorada, en la que nos hemos dicho cosas, he pedido que nos dejaran participar en los apoyos a los deportes en la financiación pública, como se permite al resto de los clubes que compiten con nosotros para hacerlo con las mismas armas”.

Pedro Fernández se ha reunido con Ricardo Villena y Silvia Pozo en la mañana de este lunes y parece que el conflicto está solucionado

Pedro Fernández descubrió que tanto Ricardo Villena como Silvia Pozo “van a quitar las limitaciones al acceso a la financiación pública. Entiendo que el alcalde también tiene la intención de hacerlo así, con lo cual me felicito de que vaya a suceder eso. El director general que contratamos en su momento, ante la presión que lo estaba sometiendo esas instancias, ha decidido que no continuará. La pelea ya ha causado, por tanto, una baja, que no cause más”.

"Un proyecto para Sevilla"

“No hay un proyecto como éste si no tiene el apoyo de la ciudad. Esto es un proyecto para Sevilla, todo el mundo lo entiende y aquí no estamos engañando a nadie. Es un espectáculo más para Sevilla, un espectáculo muy chulo. Luego limitar el acceso de la gente es absurdo. Yo cogí el equipo con un compromiso, el músculo inicial lo iba a aportar yo, pero sin el apoyo de las instituciones es absurdo. El compromiso de estas dos personas creo que es honesto y sólo he pedido una cosa, que se nos deje trabajar dentro del estadio, algo que no ha sucedido hasta ahora y que se nos habilite el acceso a la financiación pública, como se le hace a cualquiera”, razonaba el dirigente para recalcar que “esto no tiene nada que ver con el Betis o con el Sevilla, es un proyecto para la ciudad”.

Fueron 22:58 minutos de monólogo antes de que llegaron las preguntas a Pedro Fernández previas a la advertencia que surgiría al final: “Jugamos por Sevilla, por el nombre de Sevilla, lo que estoy haciendo es real. De aquí no nos vamos, aunque nos echen”.

Una factura de 82.000 euros

Al parecer, la cuestión más polémica es una factura de 82.000 euros pendiente del anterior propietario del club. “El Ayuntamiento tiene que ser mi socio en esto, pero tenemos que llegar a acuerdos para la financiación. Yo también puedo reclamar dinero por el inmovilizado que hay aquí y que lo utilizan todos en el desarrollo del deporte. Yo soy un proyecto más, encima el alumno aventajado”, razonaba Fernández. “Los demás juegan a cero y a mí me quieren cobrar 82.000 euros, no me limiten el acceso a la financiación y ya está”.

35 minutos y 13 segundos de comparecencia de Pedro Fernández y ahí llegaba la frase más contundente: “Si esta ciudad no quiere esto, me voy a otra. No hay más, si no quieren éstos, pues ya está. Los políticos están para dirigir la voluntad de los señores que lo han votado, pero que se lo digan a los sevillanos, no lo queremos. Pero si la mayoría sí lo quieren, los políticos deberían cumplir la voluntad de quienes lo han votado. Hay muchas propuestas para irse a otras instalaciones, dos de la provincia, pero a mí me fastidiaría muchísimo, éste es un proyecto de Sevilla. Hay dos administraciones que me han dicho que me vaya allí y desde aquí les muestro mi gratitud”.