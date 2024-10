San Pablo examina al nuevo Betis Baloncesto con un duro test frente al Tizona

Sevilla/La Primera FEB acaba de empezar. Es una carrera de fondo, dicen todos los que saben de esto, pero es más fácil llegar a la meta cumpliendo el objetivo si se está desde el principio bien colocado y no toca remontar con esfuerzos extras. Esto es mantenerse arriba en la clasificación desde el principio y para ello los partidos en casa deben se un 1 fijo en la quiniela. Es la idea de este remozado Betis Baloncesto, que se estrena en casa en la liga contra un duro rival que te exige al límite como es el Tizona Burgos (20:00).

No está el ex cajista Diego Ocampo ya, que dio el salto de nuevo a la ACB tras sacar al club burgalés de la LEB Plata y asentarlo en la segunda categoría del básket nacional, pero su sucesor, Salva Camps, mantiene su filosofía de juego y un bloque del curso anterior reforzado con jugadores de calidad.

El equipo de Gonzalo García de Vitoria sigue en construcción, como demostró en el triunfo en San Sebastián en el estreno liguero. Faltan automatismos, aunque es algo que la tremenda calidad de la plantilla puede suplir sin problemas. Fue suficiente eso para ganar al Gipuzkoa, pero el Tizona, exigirá más.

Al menos el técnico vasco cuenta ya con el alta de De Bisshop, que podrá jugar aunque todavía mantiene dolor en el pie. Ya esta semana se ha integrado en el trabajo con el grupo y su capacidad de sacrificio le permitirá al entrenador disponer de una pieza más por dentro. Esto significa que ha que hacer menos experimentos. Que Doménech y Radoncic no tendrán que hacer de cinco, que los tiradores tendrán más bloqueadores para lanzar liberados y que la rotación se alargará un poco más recuperando cada uno sus posiciones.

Con todo, no es el interior norteamericano la pieza diferencial de este Betis, sino que el juego y los puntos deben llegar del triángulo Cvetkovic, Benite, Hughes, apoyado en la experiencia de Renfroe, al que hay que cuidar dada su veteranía, y sobre todo un Jelinek cuyos chispazos levantaron y despertaron al equipo en Donostia.

El Tizona es juega muy vertical y con velocidad. Si se encuentra una opción de tiro en seis segundos, por qué atacar en 14 ó 20. Ha fichado a tres jugadores que ya saben lo que es ascender como Jaume Lobo, Djordje Simeunovic y Mo Soluade, que lo hizo con el San Pablo Burgos y el Breogán. Aun así es el bloque la fortaleza de este Tizona, en el que repiten piezas claves como Ramón Vilá, Jacobo Díaz, Arnau Parrado y el ex bético Caiao Pacheco, que vendrá con ganas seguro. El peligro se llama Lance Jones, otra de las nuevas incorporaciones, que ya demostró su potencial en la primera jornada con 31 puntos. Y pese a ello su equipo perdió con el Palencia por 85-91 gracias a un juego más coral que intentará replicar el Betis con su batería exterior, pero también con la necesaria aportación de los Álex Suárez, Kasibabu y un Radoncic que pone en la defensa los puntos que se deja en ataque.

Recuperar al montenegrino también en el otro aro es fundamental. No sólo por los puntos que pueda sumar, sino porque su presencia interior puede generar, si es una amenaza real, ayudas que dejen liberados al tirador. Otra duda a resolver será la capacidad de Renfroe para aguantar un partido intenso ante bases muy físicos.

El Betis se estrena en San Pablo y no es un partido cualquiera. Es el primero con el Grupo Hereda al mando y la firme apuesta de su presidente, Pedro Fernández, de subir como primero no puede sufrir un revés a las primeras de cambio, en casa, para que la ilusión despertada no se venga abajo. Los resultados mandan y estar arriba en esta carrera de fondo exige resultados desde el primer momento. Ganar no lo es todo aún, pero en este contexto es fundamental no fallar..., y menos en casa.