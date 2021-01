El Coosur Betis piensa ya en el importante partido, otro más, del próximo sábado (18:00) en San Pablo, donde se medirá con un San Pablo Burgos ya clasificado para la Copa del Rey y que apura todavía sus opciones de ser cabeza de serie en la última jornada de la primera vuelta. Los verdiblancos, por contra, buscarán un triunfo que reactive sus opciones para escapar de la zona baja, después que se le escapara el triunfo entre las manos en Zaragoza, en una prórroga que salió cruz y que pudo salir cara si los colegiados hubiesen pitado una clara falta de Ennis sobre Ouattara.

Eso ya es historia. Lo es porque el resultado es inamovible y porque nadie en el club ha levantado la voz para protestar más allá de las tibias palabras de Joan Plaza tras el encuentro: "Me han enseñado fotos sobre un posible contacto con Ouattara, pero los árbitros no pitan nunca contra nadie. En mí no van a encontrar nunca este tipo de quejas". Lo mismo pasó con Curro Segura. Más allá de alguna queja del técnico, poco respaldo público del club.

Dos prórrogas, una victoria y una derrota y un denominador común en los dos últimos partidos: ambos choques llegaron al tiempo extra por los errores de Kay desde la línea de personal. Ante el cuadro aragonés el australiano tuvo el triunfo en sus manos, pero erró el primero de los dos tiros libres. En Málaga falló dos. En ambos casos venía de jugar un exigente cuarto periodo y puede que llegara cansado al final.

Que le falta un relevo es una evidencia, sobre todo después de que el técnico apostase por Obi descartando en Zaragoza a Borg (Ennis lo agradeció). El ala-pívot apenas jugó 3.53 minutos, todo en el segundo cuarto, y Benzing aprovechó su defensa para anotar 11 puntos en menos de cuatro minutos. La lesión de Spires obliga a Plaza a hacer cambios en la convocatoria para cumplir con los cupos de formación: con 12 jugadores, son cuatro; con 11, bastan tres.

El preparador catalán optó por la segunda vía, ya que Niang, según el club, sigue recuperándose de unas molestias en la espalda. Aun con él, faltaría un cuatro, ya que darle la oportunidad a Obi, además de puntos en contra, obligó a descartar a Borg en el Príncipe Felipe, quizá el mejor jugador en defensa de un equipo que volvió a fiarlo todo al ataque en vez de mantener el buen nivel defensivo anterior.

Con la permanencia en juego, cuesta creer que, pese a los refuerzos realizados ya, el Betis sea incapaz de encontrar un ala-pívot, cupo de formación, capaz de darle buenos minutos de descanso a Kay. El pasado verano dejó marchar a Nacho Martín, que acabó en LEB Oro, un buen caladero para tratar de reforzarse dos meses, en lo que Spires se recupera de su lesión en el brazo. No debería ser complicado para una entidad ACB sacar a algún jugador válido de LEB Oro, pero atendiendo a las palabras del técnico antes de viajar a Zaragoza sobre la conveniencia de fichar para cubrir la baja del sueco, poco hay que esperar: "Es algo que tendrá que decidir el club", dijo. Entonces, a ver qué decide...