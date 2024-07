Hereda, confianza en cerrar la compra del Betis Baloncesto esta semana

Sevilla/Los tiempos no son los mejores, pero son los que son. La espera podría llegar a su fin y se espera que la negociación entre el Real Betis y el grupo Hereda por la sección de baloncesto quede cerrada en los próximos días, pese a los flecos que quedan por atar por ambas partes. El club heliopolitano, tras la pifia de XOY, no quiere patinar otra vez y la parte compradora debe dejar bien atados temas legales para no tener complicaciones en el futuro.

Pero fuentes de Hereda muestran su plena confianza en que todo quede cerrado en breve. Es cierto que esa impresión tenían también semanas atrás y todo se sigue dilatando, pero "ya no se puede esperar mucho más", afirman. En cualquier caso, no se pierde el tiempo y ya hay, según apuntan, trabajo adelantado.

Vitor Benite tiene la oferta sobre la mesa y aunque no ha jugado nunca en LEB Oro, ahora Primera FEB, parece que la propuesta de Pedro Fernández, CEO de Hereda, lo seduce. Y no sería el único ex ACB, ya que la apuesta del que será nuevo propietario del Betis Baloncesto es armar un equipo con el objetivo de ascender, pese a que esta campaña se presenta como la más dura de los últimos años por cómo se están reforzando los equipos más potentes.

El técnico también está atado y será Gonzalo García de Vitoria, que ya trabaja de la mano de Armando Guerrero, director deportivo, en la confección de la plantilla. El entrenador cuenta con amplia experiencia en la categoría y en Liga Endesa, en la que acabó la pasada campaña como asistente de Txus Vidorreta en tenerife.

Hereda quiere hacer un proyecto ganador en el Betis, nombre que mantendrá porque la marca fuera de Sevilla es muy potente. Sin embargo, se hará con el total de las acciones del Betis del conjunto de baloncesto, teniendo control absoluto y pudiedo hacer y deshacer sin la necesidad de obtener el visto bueno de alguien en La Palmera. Los tiempos se han echado encima, reconocen, pero muestran cierta tranquilidad porque el hecho de no poder firmar a nadie no quiere decir que no haya preacuerdos cerrados ya. Los contratos firmados, cuando todo esté atado primero con el Betis pero con la confianza de que se montará un conjunto que devuelva la ilusión a la afición con victorias.

Inscripción y Copa de España junto al Morón

Por otra parte, la Federación Española confirmó la inscripción del Betis Baloncesto en la Primera FEB así como el grupo en elq ue formará en la novedosa Copa de España. Ha quedado encuadrado en el F, junto al CB Morón, también de Primera FEB, y los conjuntos de Segunda FEB Algeciras, Ciudad de Huelva y Melilla. Jugará dos aprtidos en casa y dos fuera, por sorteo, y sólo el primero de los ocho grupos pasa a cuartos de final.