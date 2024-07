Benite, un fichaje para reforzar la nueva apuesta del Betis Baloncesto y Hereda

Sevilla/El viernes, a las 13:00 horas, se cierra el plazo de inscripción de los equipos en las competiciones FEB. En Primera, la LEB Oro de siempre, volverá a estar el Betis Baloncesto tras una campaña que no fue lo esperado al inicio, a pesar de acabar con el equipo enganchando a la afición pese a la derrota con Estudiantes en un play off inolvidable. Pero en La Palmera no entienden de ilusiones renovadas y la sección, recuperada de manos del fiasco que fue el conclomerado XOY, sigue siendo un problñema para la entidad heliopolitana. Tras negocicaciones con varios grupos, esta semana debe hacerse oficial la entrada de Hereda como socio, dueño o con cualquier otra ingeniosa fórmula, aunque el equipo seguirá vistiendo de verdiblanco y mantendrá su nombre y escudo.

Las dudas sobre el nuevo proyecto están sobre la mesa por todos los patinazos del pasado, de unos y otros, pero Pedro Fernández, CEO del Grupo Hereda, quiere demostrar que va de verdad y podría anunciar, junto con su entrada a la dirección del básket, un fichaje de campanillas: Vitor Benite.

El brasileño, con pasaporte italiano, acaba de lograr el billete para los Juegos Olímpicos con Brasil tras derrotar a Letonia en la final de su Preolímpico por 69-94 con nueve puntos suyos. Quizás en Riga le ha preguntado a Bruno Savignani, asistente en la selección que dirige Aleksandar Petrovic, por el club. El técnico ha hecho las maletas para dirigir al San Pablo Burgos, precisamente uno de los equipos en los que Benite jugó en ACB, aunque llegó a la Liga Endesa al UCAM Murcia en 2015. Después de tres campañas recaló en el San Pablo Burgos, donde fue ídolo cuatro cursos antes de recalar en el Gran Canaria. El curso pasado jugó en el Zunder Palencia en su primera campaña en la máxima categoría acabando con 11,6 puntos de media demostrando que a sus 34 años todavía mantiene su nivel competitivo. El de Vitor Benite podría ser un fichaje de campanillas con el que el Grupo Hereda se presentara en Sevilla con la intención de demostrar que su proyecto es serio y llega con fuerza.

El CB Morón también se mueve

En Primer FEB también competirá el Baloncesto Morón, que se estrena en la categoría con la idea de mantener las piezas importantes que lo hicieron ascender. Así, tras el anuncio de la renovación de Javi Marín y la contunuidad del entrenador, José Antonio Santaella, el cuadro aruncitano hizo pública la renovación de Lionel Kouadio, que en LEB Plata firmó 15.9 puntos, 6 rebotes y 1,7 asistencias.

El escolta costmarfileño ha sido uno de los jugadores de referencia no sólo por su anotación sino por su capacidad defensiva pudiendo frenar incluso a jugadores con mayor envergadura.

"Músculo, espectáculo y referencia en la anotación seguirá haciendo las delicias del respetable en el Alameda", afirmaba en redes sociales el club moronense en el anuncio de renovación.