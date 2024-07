El Grupo Hereda, la opción elegida por el Betis para el baloncesto

Sevilla/Más de un mes hace que las zapatillas dejaron de chirriar sobre el parqué para el Betis Baloncesto. Desde entonces, como cada periodo estival en los útimos años, sólo la noticia avanzada por este periódico de la venta de Joaquín Rodríguez a Casademont Zaragoza por 50.000 euros más IVA es lo que alumbra a un equipo, sección, club, juguete o lo que sea. De todo menos algo profesional, sin duda, con el resto de conjuntos fichando y planificando. En Sevilla no se mueve nada. Unos por miedo a hablar, otros porque no saben nada y los que podría hacerlo no lo hacen por vergüenza. O desvergüenza. Y otros que quedan en oficinas, de manos cruzadas esperando a que le den indicaciones. Lo curioso es que Adriá Doménech no sabe nada de su futuro, pese a que tenía cláusula de corte a 30 de junio. Nadie lo ha llamado.

Con los dirigentes del Betis llorando un año más por las ayudas institucionales que no llegan, el futuro de la entidad está en el aire, pero todo parece aclararse con el Grupo Hereda tomando la delantera para hacerse con el control del club, pero de nuevo bajo la marca Betis. Una fórmula extraña que ya se ha demostrado que no funciona, pero en Heliópolis no quieren perder a los casi 3.000 niños que pagan por jugar al baloncesto vestidos de verdiblanco. Por algo será.

La fórmula es que la dirección la lleve el Grupo Hereda, que se haría cargo de manera compartida con el Betis del presupuesto de la temporada En ello está el CEO del Betis, Ramón Alarcón, al frente de las operaciones junto a su homólogo del Grupo Hereda (que ha sido patrocinador del Gipuzkoa Básket y del san Pablo Burgos), Pedro Fernández, que estambién accionista mayoritario del Club Ourense Baloncesto,p or lo que habría que ver cóm se encaja esa situación al militar los dos equipos en la nueva Primera FEB.

De esta forma queda casi descartada la opción sevillana que encabezaban los hermanos Crespo, que querían desvincular al baloncesto del equipo de fútbol y hacer una especie de refundación para abrirse de nuevo a toda la ciudad con escudos y colores que evocaran al pasado. Pero el betis, que se hizo con el club y su patrimonio (varios pisos) por el precio simbólico de 1 euro, no está dispuesto a desprenderse del básket, pese a que no para de quejarse de los problemas que le acarrea la sección.

No sentó nada bien el comunicado público que la opción sevillana hizo esperando alguna respuesta desde Heliópolis a sus propuestas. Ni por educación se recibía una respuesta, pese a que sobre la mesa había una oferta económica con varios ceros y contar con varios patrocinadores comprometidos.

Ahora, en esta semana podría aclararse todo. El Grupo Hereda entrará en el Betis haciéndose cargo del baloncesto con una compra en la que está por definir el cómo, ya que hay detalles todavía que perfilar para que la operación acabe de cerrarse.