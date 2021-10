El líder mide el orgullo bético

En la jornada quinta, arrancan las urgencias para el Coosur Betis. Y no se trata ya sólo de ganar; lo peor es que recién iniciada la competición se habla de cómo perder, después de caer estrepitosamente en Murcia, en casa con el Manresa ofreciendo una imagen tristísima y en Lugo con un tercer cuarto para olvidar y la sensación de dejadez absoluta en la plantilla. Y ahora llega a San Pablo el todopoderoso Barcelona de Jasikevicius (17:00), "el mejor equipo de Europa" para Joan Plaza, que medirá no sólo el poder competitivo del conjunto verdiblanco sino, sobre todo, el orgullo de unos jugadores que individualmente parecen buenos, pero que colectivamente han demostrado estar lejos del significado de la palabra equipo.

Y es que resulta extraño que un conjunto adiestrado por Plaza, que pone mucho énfasis en el colectivo y en el trabajo defensivo haya caído por 22 puntos contra el UCAM (88-66), por 42 contra los de Pedro Martínez (64-106) en uno de esos ridículos para la historia y por 32 puntos ante el Breogán (97-65), un choque al que supuestamente el Betis llegaba "enrabietado" tras el desastre de la jornada anterior. 20 minutos duró esa rabia, lo que dura la primera mitad. Después el cuadro verdiblanco se deshizo como un azucarillo y eso no te da ni siquiera para toserle al conjunto azulgrana este domingo, por mucho que llegue con dos partidos a cuestas ya esta semana frente al Zaragoza (adelantado de la próxima jornada) y en Múnich en la Euroliga. Tiene fondo de armario suficiente el Barça para asumir con completas garantías un encuentro más y calidad para aprovechar los regalos que viene cometiendo el conjunto sevillano para finiquitar por la vía rápida el choque. El acierto en la canasta rival y mitigar las pérdidas y las segundas opciones concedidas en el rebote serán las claves para que el cuadro heliopolitano vaya aguantando cuarto a cuarto, como si fueran asaltos de boxeo, las embestidas blaugrana para llegar vivos a la recta final.

A día de hoy nadie apostaría por una victoria bética. Tampoco se hacía en la 2014-15 cuando el equipo sevillano, entonces cajista, se impuso por 85-74 con una extraordinaria actuación de un jovenzuelo Willy Hernangómez que se hizo gigante con 43 de valoración. Y tiene jugadores Plaza con capacidad para liderar a este timorato Betis, aunque los líderes que el técnico reclama en la pista deben aparecer cuando las cosas van mal y de momento todos se esconden. Marko Todorovic, Dairis Bertans, Carrington, Vitto Brown... Hay mimbres para hacer algo más que perder y perder. A ellos se suman el físico y veteranía de Burjanadze, la experiencia de un Pozas que debe retomar más pronto que tarde el ritmo de competición o un Evans necesitado de un gran partido, quizá ante un gran rival, para venirse arriba y dar el paso adelante esperado. En algún momento será (más le vale para no ser cortado ocupando aún plaza de extracomunitario) y por qué no ante un Barcelona que cuenta sus encuentros por triunfos: cinco en la Liga Endesa y dos en la Euroliga.

El Betis es el peor equipo en porcentaje de acierto desde el triple con un 29%, una de sus teóricas armas

¿Cómo se le mete mano a un equipo así? Es fácil y todos los entrenadores coinciden: hay que hacer un partido casi perfecto y que el Barça no tenga un buen día. Complicado ante el conjunto más valorado hasta ahora de la ACB y el que mejor porcentaje de tiros de dos puntos acumula, cuando el Betis es el que más pérdidas comete y el peor en porcentaje de triples (29%) aun teniendo a consumados especialistas. Mover la pelota más rápido y hacer mejores bloqueos a los tiradores es un factor importante para que los Bertans, Carrington o Brown encuentren buenas posiciones de tiro. Pero lo más importante en clave heliopolitana es que la defensa funcione. Ese deseo de llegar siempre a puntear, de que las ayudas funcionen y el rebote sea una batalla de todos. Los de Plaza han encajado más puntos en cuatro encuentros que el Barcelona en cinco (342 de los visitantes por 389 de los locales). Encajando de media más de 97 puntos por encuentro el destino no es otro que la LEB Oro, aunque queda tiempo para enderezar el camino.

No es el mejor rival el Barcelona para que una defensa que no ha funcionado lo haga, pero ¿por qué no? Frenar a los Mirotic, Davies, Higgins y compañía no es cosa de uno sólo, sino que el Betis funcione como bloque, algo que ha hecho que tras los ilusionantes fichajes veraniegos y una pretemporada que invitaba al optimismo el equipo se haya desinflado de una forma preocupante con el primer revés. Sobreponerse a ello es fundamental para empezar a sumar y coger a un Barcelona confiado puede ser la ocasión para resucitar. Aunque Jasikevicius no permitirá relajación alguna en los suyos y se encargará de ponerle tensión al partido sin pensar en los resultados de su rival, que pueden hacer pensar a sus jugadores que el encuentro resultará un camino de rosas.

El preparador lituano Jasikevicius no podrá contar con el lesionado de larga duración Álex Abrines, mientras que el pívot turco Sertac Sanli, que se perdió el encuentro contra el Bayern Múnich por un esguince de tobillo, es seria duda.

Los de Plaza han encajado más puntos en cuatro encuentros que el Barcelona en cinco (389 por 342)

Pero estas dos ausencias no reducen el poder ofensivo del un Barça que es capaz de romper los partidos anotando mucho o asfixiando al rival con una defensa de las que no dan opciones. Por ahí puede sufrir un Betis que, excepto en el estreno ante el Andorra, no ha demostrado ese caudal ofensivo que en pretemporada se pensaba que sí tendría. Faltan los puntos de Evans, la regularidad de Bertans y Carrington y el apoyo de la segunda unidad, especialmente de un Agbelese que debe hacer que los descansos de Todorovic se noten menos en la pista. Ahí le viene ganando la partida Spires, casi el único que en las humillantes derrotas ha demostrado algo de orgullo para ganarse más minutos con buenas actuaciones, dentro de lo mal que ha estado el colectivo.

Está claro que la visita del Barcelona no es la mejor ocasión para dar el paso adelante esperado, pero ¿por qué no? Hay calidad individual para ello y las piezas en algún momento deben acoplarse para que este Coosur Betis arranque de una vez.