El Coosur Betis-UCAM Murcia finalmente se disputará 24 horas después tras la detección de un positivo por Covid-19 en el cuadro murciano, pero hay partidos que ya han sido aplazados por diversos brotes y es algo que preocupa, porque dependiendo de cuándo y cómo se jueguen puede adulterar la competición.

"Los aplazamientos no ayudan", aseguró Joan Plaza, que entiende que está siendo "un año extraño y hay que adaptarse", pero insistió en "que haya partidos al final del caledario no ayuda, porque un equipo puede que ya no se juegue nada y no tendrían que meter la pierna, como se dice en fútbol, ni sacrificarse".

"Estos partidos tendrían que jugarse cuanto antes, y cuanto antes es que si hay que jugar dos partidos en 48 horas habrá que jugarlos. Por el bien de la competición lo que no sería muy justo para nadie es que estos encuentros se demoraran, porque equipos que no se jueguen nada no pondrán interés con las vacaciones cerca y su nivel de exigencia será mucho más bajo", explicó Plaza preocupado por ello.

Tampoco le gustó al entrenador el hecho que retrasar el choqe ante el UCAM un día no haya tenido efecto rebote respecto al duelo de este fin de semana. "Realmente pensaba que si nos obligan a jugar un día más tarde también cambiarían el partido del domingo contra Estudiantes para jugarlo el lunes o el martes, sobre todo cuando no hay competición europea ni jornada intersemanal. Parece ser que no es así y ya está. Son cosas que no dependen de nosotros y no buscaremos excusas, aunque tener un día más o menos de descanso, y más teniendo que hacer un desplazamiento, es un inconveniente".