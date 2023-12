Betis Baloncesto - Cantabria: El día para ganar y empezar a creérselo

Tras el oxígeno recuperado con la victoria de la jornada pasada, el Betis Baloncesto busca por primera vez en 13 jornadas enlazar dos victorias seguidas en la LEB Oro en el duelo que lo enfrenta esta noche (20:00) en San Pablo al Grupo Alega Cantabria, un rival con menos presupuesto que el conjunto sevillano pero que suma a estas alturas dos encuentros más ganados.

Y es que la positividad lógica generada por vencer en Castellón no oculta la realidad del equipo sevillano, que se planta a estas alturas de la temporada con apenas tres triunfos en su casillero, nueve derrotas encajadas, un cambio de entrenador ya en el banquillo y convertido en una terminal de paso de jugadores en busca, mediado ya el mes de diciembre, de hacer de un grupo de hombres un equipo con todo lo que la palabra conlleva.

Ante el cuadro que dirige David Mangas jugarán los mismos que ganaron a domicilio en el anterior choque, ya que los refuerzos apalabrados no podrán jugar aún. Es cierto que Lee Frazier lleva unos días ya en Sevilla y podría ser dado de alta a poco que haya entrenado con los que serán sus compañeros en alguna de las dobles sesiones de esta semana, pero nada hay confirmado sobre esta posibilidad.

Lo cierto es que un partido más el cuadro que dirige Bruno Savignani, que en los mismos encuentros que estuvo Javi Carrasco sólo ha logrado una victoria más aun disponiendo de más y mejores piezas, saltará a la cancha con solo un pívot en la plantilla, el letón Berzins que juega desde hace un tiempo tocado en un tobillo, a la espera de que en los próximos días llegue Emmanuel Wembi, otro jugador procedente del Libertadores de Querétaro.

Es difícil saber qué Betis Baloncesto esperar, porque lo cierto es que el equipo todavía no ha realizado ningún gran partido. Ganó en Melilla sufriendo al final y a un Menorca cuyo nivel en San Pablo fue bastante bajo. Hace una semana superó a un Tau Castelló en el que su pívot Gonzalo Bressan acabó con 37 de valoración (26 puntos, con 6/7 en tiros de dos puntos y 14/17 desde las personal, siete rebotes y cuatro asistencias), claro reflejo de dónde está uno de los problemas de este equipo. Uno, que no el único. Porque depender del acierto desde la línea de los 6,75 millones no es la mejor fórmula. Joaquín Rodríguez elevó sus prestaciones, Polanco es un seguro anotador –a ver cómo encaja con otro tirador como Lee Frazier– y si Kuksiks mete triples al menos compensa su falta de actitud defensiva.

Ahí puede estar una de las claves del encuentro, porque enfrente tendrá a Mirza Bulic, un clásico de esta LEB Oro que es el cuarto mejor anotador de la competición con 16,2 puntos de media y autor de 25 puntos en la victoria de la jornada anterior ante el Cáceres. El otro puntal anotador cántabro es el escolta Littleson, que promedia 15,6 puntos y la tercera pata del banco es Agustí Sanz desde la dirección. Destacan también Urban Klavzar y su 52,2% de efectividad desde el triple; los 2,12 metros de Radunic; o el ex ACB José Ignacio Nogués.

Al menos un jugador como Jordan Barnes, en el alambre porque la entidad sigue buscando un base, parece que se ha adaptado al juego en España y además de puntos empieza a repartir asistencias, fundamental para cubrir las pérdidas de un Roko Rogic que ataca siempre de forma demasiado atropellada. Poner pausa a su juega lo ayudaría a él y a un grupo en el que dentro de poco o hay cortes o habrá convocatorias ante el alto número de efectivos, pues hay que esperar que algún día se recuperen los lesionados Almazán y Pacheco.

Con este panorama se presenta en San Pablo el Betis Baloncesto ante unos seguidores que no acaban de engancharse. Nadie lo hace a un conjunto perdedor, por lo que la primera responsabilidad es de jugadores y técnicos. Después será el momento de exigirle a la afición. Antes, hay que pedirle más a un equipo que aún ha sido incapaz de enlazar dos victorias seguidas en la LEB Oro. ¿Será el día para empezar a creérselo?