Los representantes de XOY llegan esta semana a Sevilla

La venta por parte del Betis de la sección de baloncesto está en su recta final y tras los acuerdos ya cerrados, que incluyen un negocio y vinculación que va más allá de esta operación, representantes de XOY tienen previsto llegar a Sevilla en esta semana para hacerlo oficial.

El Betis Baloncesto arranca la LEB Oro la próxima semana recibiendo el 6 de octubre en San Pablo al Leyma Coruña. La planificación de la plantilla se aceleró la última semana con la incorporación de tres jugadores, el base Roko Rogic, el capitán Pablo Almazán y el letón Kuksiks, además de estar ya apalabrada la llegada del pívot internacional puertorriqueño, de origen cubano, Ismael Romero.

La entidad heliopolitana, que en verano se ha desentendido de la sección con una drástica reducción del presupuesto, asumiendo que el ascenso no es una obligación,sin lanzar la campaña de abonados a estas alturas o con una planificación que sólo tuvo un impulso con nombres con experiencia la pasada semana tras cerrar el acuerdo con XOY, conseguirá así desembarazarse de un equipo que le producía continuas pérdidas al no encontrar patrocinadores ni tener el esperado apoyo de las instituciones, aunque los resultados y el desapego con la afición no ayudaba a contar con ello. La firma Medac se mantiene entre los espónsor pero ocupa una zona en la espalda, de manera que el frontal sigue vacío. XOY es propietario del tequila Híjole! y con esa marca es patrocinador de los Spurs de la NBA o de los Broncos de la NFL y también del Libertadores de Quéretaro, equipo mexicano de baloncesto del que XOY es propietario. Con otra de las empresas del conglomerado, la casa de apuestas Upick, patrocina al Chihuahuas de la segunda división del fútbol azteca.

Si nada se tuerce los representantes de XOY aterrizarán en los próximos días en Sevilla, el traspaso se hará entonces oficial y los nuevos propietarios deberían presentar su nuevo proyecto, aunque se prevé que al menos el primer año se mantenga el nombre de Betis para hacer una transición más cómoda ctanto en cuestión de documentación y papeleo como socialmente.