El Betis Deportivo no reacciona y sigue en caída libre (2-1)

El Betis Deportivo continúa sin reaccionar y se hunde en la clasificación al perder en Antequera por 2-1, la cuarto tropiezo seguido, prorrogando una grave crisis de resultados que lo lleva a ser colista destacado del Grupo II de Primera RFEF con la sexta derrota en las últimos siete encuentros (más un empate), un bagaje que lo mantiene abajo con un paupérrimo 1 de 21 puntos.

La continuidad de Javi Medina en el banquillo heliopolitano se vuelve cada semana más quimérica. Ni siquiera la revolución que planteó ante su ex equipo con varios jugadores del juvenil A, en plena efervescencia tras brillar en la Youth League y dominar el derbi del Grupo IV de División de Honor, logró el efecto deseado. El choque quedó prácticamente sentenciado antes del descanso, cuando un doblete de un inspirado Moha Bassèle, que suma cuatro goles en dos encuentros, colocó el 2-0 y desnudó las carencias defensivas del filial.

En una primera parte gris, Mawuli Mensah fue el más destacado de los verdiblancos, sosteniendo al equipo en defensa y apareciendo con criterio en campo contrario. Apenas un par de aproximaciones de Yoan Koré, fuera de su demarcación natural, y de un Borja Alonso sin mordiente inquietaron tímidamente a Dani Alcover. En cambio, el cuadro local encontró profundidad en las arrancadas de Ousama Siddiki y, sobre todo, máxima efectividad en Bassèle.

El Betis Deportivo regresó de vestuarios con otra actitud y pudo recortar distancias de inmediato en una acción de Jonathan Biabiany, obligado a entrar por la lesión de Nico Njalla. No acertó el extremo, pero sí lo hizo José Antonio Morante, que enganchó el 2-1 en pleno carrusel de cambios y reavivó la esperanza visitante. Incluso rozó el empate Rodrigo Marina con un testarazo que obligó a lucirse al guardameta malagueño.

La inercia parecía sonreír a los heliopolitanos, aunque la falta de puntería volvió a condenarlos. Borja Alonso no encontró portería en una ocasión franca y Sorroche hizo temblar El Maulí con un libre directo que Jorge Oreiro tampoco logró empujar en el rechace. Ya con el filial volcado a la desesperada, Manu González evitó la sentencia ante Osama Chit en la última acción reseñable del encuentro.

El esfuerzo final no bastó. Con las urgencias acumulándose y la peor racha de la temporada sobre la mesa, el Betis Deportivo volvió a marcharse de vacío y sigue sin despegar en una categoría que cada semana se le hace más pesada.