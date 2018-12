Una prueba más de madurez

El Betis Energía Plus afronta otra prueba más en su largo caminar por la categoría hacia su particular meta del ascenso. Los pupilos de Curro Segura han alcanzado velocidad de crucero ya, tras un inicio dubitativo, lo que hace ahora si cabe más peligroso medirse con un rival sobre el papel inferior, pero que ha mostrado sobrada capacidad para darle un revolcón a cualquiera con la juventud por bandera y la calidad como arma, pese a que este Barcelona B que dirige el ex cajista Diego Ocampo sigue pagando el peaje de la falta de oficio. Sin duda, una prueba de madurez para el líder de la LEB Oro; un choque de esos en los que un resbalón está prohibido.

De eso va sobrado el conjunto hispalense, con veteranos como Dani Rodríguez, Stainbrook o Pablo Almazán, completamente recuperado de las molestias que le hicieron perderse el último encuentro ante el Real Canoe, que marcan el ritmo a otros que rebosan ganas por crecer junto al recién nacido, como quien dice, club bético, que trata de renacer de las cenizas que dejó el Baloncesto Sevilla, que acabó vestido de verdiblanco en la segunda categoría del baloncesto nacional.

Diez victorias acumula el cuadro bético que, triunfo tras triunfo, demostración de dominio tras demostración de dominio en las últimas semanas, ha ido dando pasos adelante en su juego hasta conformar un grupo compacto en el que todos han entendido que el colectivo se impone a cualquier objetivo personal. Y por eso los Dee, Bropleh, Obi y compañía no revientan las estadísticas como puede hacerlo Aleix Font, el escolta azulgrana que capitanea un conjunto capaz de arrasar en Melilla o en Valladolid con una exhibición y perder en casa cinco de los seis choques que ha disputado.

Segura: "No hemos hecho nada todavía; estamos en la jornada 14 y hay 34, queda mucho aún"

Es lo que tienen los filiales, cargados de talento pero con un déficit normal en cuanto a la experiencia para saber llevar los partidos en los que la eficacia no está de cara. Ahí tendrán que trabajar los jugadores del Betis, que deberá evitar que los locales se sientan cómodos y hacer que le entren pronto las dudas no dándole opción desde el principio.

Debe servir como aviso el choque ante el Real Canoe, un partido en el que el Betis se vio tan superior que confundió el jugar con velocidad a hacerlo con precipitación, perdiendo por momentos esa identidad de equipo sólido que sabe bien a lo que juega que está marcando las diferencias a su favor en las últimas jornadas: defensa y ataques medidos, buscando siempre la superioridad ya sea por dentro o por fuera, porque elementos capaces de sumar le sobran a Curro Segura en el vestuario. Ahí radica la mayor diferencia con el resto de rivales y también con un Barça B que sigue haciéndose partido a partido, con la tarea de formar a sus jóvenes promesas pero también de competir, claro, pues ahora mismo ocupa puestos de descenso y le urge salir de ahí.

Junto a Aleix Font destacan en el conjunto de Diego Ocampo el base Pol Figueras y el alero Sergi Martínez, además de los centímetros del pívot Atoumane Diagne, la explosividad del argentino Leandro Bolmaro o el ala-pívot estadounidense Tyler Rawson. Sin embargo, si este Betis no se sale del guión de sus últimos encuentros no se le debería escapar el undécimo triunfo seguido para reforzar un liderato que en el tramo final de esta primera vuelta lo acerque a la Copa Princesa. Eso sí, hay que evitar el exceso de confianza y demostrar la madurez alcanzada.