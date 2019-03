El Betis se asoma desde Melilla a la ACB (72-77)

Costó, como no podía ser de otra forma ante uno de sus inmediatos perseguidores, pero el Betis Energía Plus ganó en Melilla por 72-77 y tendrá la próxima jornada, en casa ante el Granada, su primer match ball para sellar su vuelta a la ACB. En un partido dominado por los de Curro Segura casi de principio a fin y en el que los locales sólo disfrutaron de una ventaja (31-30), la cosa se complicó por un mal último cuarto que, sin embargo, los locales sólo aprovecharon para meterle el miedo en el cuerpo al líder gracias al gran trabajo de Stainbrook bajo los tableros.

Empezó como un tiro el Betis, con esa posibilidad de ascenso el próximo fin de semana en la cabeza y a golpe de triple sacó de inicio, o no dejó entrar, más bien, del partido a un Melilla que encajaba los golpes sin reacción. Stanibrook, primero, y Marcius, después, mandaban en la pintura y por fuera ejecutaban los lanzadores verdiblancos para poner un 7-21 en apenas siete minutos que sorprendía a propios y extraños, locales y visitantes, por el fulgurante arranque impulsado por un Pablo Almazán, motivado por volver a la que fue su casa las tres últimas campañas.

Si los béticos veían la canasta como una piscina, los melillenses se encontraban con el aro hasta que Txemi Urtasun rompió la sequía desde el triple para indicar a los suyos el camino de la remontada. El navarro, que se había perdido los dos últimos encuentros de su equipo por la lesión en una planta del pie, se tuvo que ir cojeando a los vestuarios poco después. La apuesta por regresar ante su ex equipo salió cara, pero otro ex bético como Franch tomó el testigo para liderar a los de la ciudad autónoma con asistencias y puntos, que rebajaron la euforia hispalense y al final del primer cuarto ya llovía menos para el cuadro norteafricano con el 18-25.

El base catalán redujo más la distancia con un triple al inicio del segundo acto. El Betis, muy fallón, le dio vida al rival, que con Zyle martilleando el perímetro y Balaban haciendo mucho daño por dentro logró su primera ventaja (31-30) mediado el cuarto. La entada de Dani Rodríguez a la cancha de nuevo puso cierto orden y control al ataque del cuadro hispalense, en el que Curro Segura tiraba más de rotaciones de lo que es habitual en él ara paliar la ausencia de Bropleh, lesionado ante el Ourense, aunque viajó e hizo el calentamiento en el Javier Imbroda melillense. Pablo Almazán redoblaba esfuerzos para mantener la ventaja visitante, aprovechando su físico para sacar provecho en el cuerpo a cuerpo y Lluís Costa salía para hacer de escolta, recordando otros tiempos en las categorías inferiores, y con un triple tras un rebote ofensivo tras el enésimo falló de Dee (0/5 en triples al descanso) y otro después de Malmanis hicieron que el Betis abriera de nuevo una pequeña becha 35-43, pero Agada, sobre la bocina, dejó elchoque al descanso con un igualado 38-43.

Aun ganando el sábado al Granada, el Betis deberá esperar al domingo a que pinche el Bilbao o posponer el ascenso una semana más

Y si con triple cerró el primer tiempo el equipo local, con otro de Zyle inició el segundo periodo y Balaban aprovechó una asistencia de Franch para empatar el choque. El base sostenía con asistencias, que eran regalos para sus compañeros bajo el aro, a su equipo, mientras Borg sufría para frenar Gilling, de mayor envergadura, pese a su esfuerzo atrás. La entrada de Pablo Almazán arregló el problema antes de que Obi se fuese al banquillo con su tempranera cuarta falta. La entrada de Malmanis activó, sin embargo, al Betis, que del 49-50 endosó a su rival un parcial de 0-13 recuperando el acierto exterior y jugando muchos minutos con Dani Rodríguez y Lluís Costa juntos que rompió el encuentro. Malmanis peleaba todos los rebotes y sacaba faltas yéndose con decisión a la canasta melillense y Dee cerró el cuarto con un triple sobre la bocina que pareció por acabar de hundir a los de Alejandro Alcoba definitivamente antes de afrontar los últimos 10 minutos (53-68).

Llegó a ese momento el Betis con un 12/24 en triples y 12/18 en tiros de dos puntos. El acierto de los verdiblancos les hacía dominar sin problema y el Melilla apostó por elevar el ritmo en el último cuarto ante un conjunto que vio la victoria en su zurrón antes de tiempo. Error tras error, los béticos le fueron dando vida a un rival que aprovechó los fallos visitantes casi hasta el final. Cinco minutos y medio tardó el cuadro sevillano en sumar sus primeros puntos gracias a un rebote ofensivo de Stainbrook, pero el marcador aún no preocupaba (58-70). Para cuando el pívot bético anotó la segunda canasta de su equipo (a 2.40 minutos del final), el Melilla empezaba a asomar la cabeza, esa táctica del conejo de Manel Comas, y un triple de Vucetic obligó a Segura a parar el choque viendo al rival a cinco puntos y con 1.30 minutos por jugarse.

No pudo salir peor el Betis del tiempo muerto, pues Obi recibió del saque de fondo y miro al aro casi sin pensar. El error fue aprovechado por Franch para reducir la renta hasta el 69-72. El Melilla estaba ya a tiro de canasta . Por fortuna, a Dee no le entraron los nervios, pese a que llevaba un 2/9 en tiros de campo, para fintar a su defensor y dar un par de pasos hacia adelante para lanzar desde cinco metros y dar cierto alivio a los suyos. Alivio que Gilling cercenó con un triple (72-74), pero Dani Rodríguez conectó con Stainbrook, que acabó con el partido desde la línea de personal y dejó al Betis a un paso, a un triunfo quizá, de la Liga Endesa. Eso sí, la semana que viene el ascenso sería enfrente de la televisión, ya que el triunfo de Bilbao Básket en Cáceres en la prórroga hará que hasta el domingo, un día después del duelo andaluz en San Pablo, no se pueda descorchar el champán. Si no, habrá que llevárselo a Madrid la siguiente semana ante el Real Canoe.