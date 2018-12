Contra el Oviedo y sí mismo

Empieza a dar vértigo hablar de la racha triunfal del Betis Energía Plus porque nada, desgraciadamente, es para siempre. De momento esos once triunfos seguidos le han permitido al conjunto sevillano asentarse en el liderato de la categoría y lanzar un aviso a todos sus rivales: está en la LEB Oro de paso. Si el movimiento se demuestra andando, de momento los de Curro Segura van corriendo por la competición, pero en esta carrera hay siempre obstáculos. Al rival de turno, el Oviedo esta tarde (20:00 en San Pablo), el conjunto vediblanco se ha sumado a sí mismo, elevando el nivel de exigencia al máximo. Tanto el propio como el que le ponen rivales y aficionados, colocándole una etiqueta de favorito tal que casi le impide permitirse algún tropiezo.

Por eso Segura trabaja cada vez más el aspecto mental de sus pupilos, que ya demostraron ante un correoso Barcelona B ser capaces de jugar en el barro también y sacar adelante el partido sin el brillo de los anteriores. No creerse mejor que nadie de antemano y jugar cada encuentro como si fuera el último y más decisivo de la liga es una seña de identidad de una plantilla que hasta ahora funciona como un reloj. Los roles están definidos, el colectivo manda sobre el rendimiento individual y la actitud defensiva es innegociable en un equipo que da la sensación que tiene que tener un muy mal día para dar su brazo a torcer.

La duodécima victoria seguida, decimotercera en el total, puede llegar ante el Oviedo que capitanea en el banquillo el ex base Javi Rodríguez, que se estrena este curso como primer entrenador tras ser ayudante de Carles Marco, y en el vestuario Víctor Pérez, hermano del mito cajista Raúl Pérez y formado en la cantera sevillana. Pero el choque, al menos durante los 40 minutos que dure, no permite otras emociones que no sean las de la cancha.

El ex base cajista Cárdenas y el alero finlandés Nuutinen, bajas en el cuadro astur

La idea del Betis no varía, sea cual sea su rival. Como los precios de las entradas, aunque eso es otra historia. Ahogar al contrario en la defensa y martillear su canasta usando todo su arsenal ofensivo, que es mucho y variado. Por dentro, Stainbrook y Malmanis vienen arrancando los envites con energía y Obi y Samb o Tunde toman el relevo después para seguir en modo martillo pilón. Incluso ante el filial azulgrana se vio a un mejorado Marcius con minutos importantes, así que de ellos dependerá marcar las diferencias en la pintura ante un contrario con menos efectivos entre los que destaca Óliver Arteaga. El veterano pívot lleva el peso en la zona ovetense en la que el joven gaditano (de la cantera del Unicaja) Ignacio Rosa está demostrando tener sitio en la LEB Oro en su debut en la categoría.

Pero si algo tiene este Oviedo es una efectividad en el triple capaz de romper un partido. Tendrá que cuidarse el cuadro hispalense de permitir lanzamientos liberados ante el segundo equipo de la liga que más se prodiga desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Así se ha convertido en uno de los mejores visitantes de la competición, ganando en cinco de sus siete salidas hasta ahora, si bien en su último duelo a domicilio cayó en La Coruña por 98-76. Casi ha sido este partido el único en el que los de Javi Rodríguez no han competido, lo que habla bien de un equipo que se ha sobrepuesto a las bajas de su base Fran Cárdenas, otro formado en los escalafones inferiores del club hispalense y que de nuevo afronta la recuperación de un cruzado roto, y la del alero finlandés Matti Nuutinen, que sigue esperando a su revisión de enero por sus problemas en un hombro.

El Oviedo acumula cinco triunfos a domicilio, aunque cayó de forma contundente en su última salida

Sin ellos, pese a todo, el conjunto asturiano venció en la cancha del Lleida a principios de mes por 67-70, por lo que el Betis ya está sobre aviso para recibir a un rival que se siente cómodo en marcadores bajos y se mueve muy bien en los finales apretados. Y es que no sólo sacó adelante ese igualado choque en Lérida, sino que también superó al Barcelona B por 60-63 y al Granada por 70-73, aunque también cayó con el Araberri por 74-72, con el Melilla por 75-78, con el Palencia por 81-83 y ante el Bilbao Básket, en Pumarín, en la prórroga.

Muchos marcadores ajustados que indican la competitividad de un Oviedo ante el que el Betis bien haría en salir fuerte desde el inicio para tratar de marcar pronto las diferencias en busca del duodécimo triunfo consecutivo para evitar un cara o cruz al final en el que cualquiera puede salir vencedor.

Pero más allá de una marca, de un número, 12 en este caso, los de Segura se juegan mucho más en este envite: desde cerrar el año con el buen sabor de boca que deja ganar, a mantener la imbatibilidad de San Pablo y, sobre todo, sellar, de manera virtual, su clasificación para una Copa Princesa de la que ya sí quiere hablar el técnico granadino, consciente de que está en sus manos no sólo lograr el billete (virtual) para disputarla sino también para hacerlo como organizador. Un plus, sin duda, para este duelo ante el Oviedo y contra sí mismo.