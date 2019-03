Toca hacer justicia. Y si de petardazo histórico se denominó el descenso del Betis Energía Plus a la LEB Oro, ahora a su logro, que toca con los dedos, de regresar a la ACB por mucho que fuera una obligación hay que ponerle la misma etiqueta de histórico por cómo se va a producir. Y es que este mismo fin de semana, cinco jornadas antes de la conclusión de la fase regular, el conjunto de Curro Segura podría certificar la primera plaza y, con ella, el regreso a la élite tras un año expiando sus pecados del pasado. Deberá ganar esta tarde y esperar que el Bilbao pierda mañana en Miribilla ante el Palencia.

El líder cuenta con cinco triunfos de ventaja sobre el Oviedo (que perdió ayer en Huesca (primera x de la ecuación resuelta) y el Bilbao a seis jornadas para echar el cierre a la liga. Una barbaridad que nunca antes se había dado en la competición a estas alturas, lo que demuestra el dominio ejercido por el cuadro sevillano sobre sus rivales, pese a los borrones de Palma y Bilbao. Imposible mantener un nivel tan alto toda la campaña. Pero aun así, y echando una vista atrás, la superioridad con la que el Betis ha mandado, una vez que sus 12 jugadores y entrenador, todos nuevos, se ubicaron ha sido manifiesta en una de las LEB Oro más disputadas e igualadas de los últimos años.

Pero no hay que mirar atrás. Toca hacerlo con optimismo hacia delante. Centrarse en un partido que el Betis quiere convertir en su fiesta del ascenso, con los suyos, por mucho que hasta mañana no se sabrá si es matemático ya o hay que esperar un poco más para hacer palpable lo virtual.

Sin embargo, el conjunto hispalense debe cumplir primero. Hacer su parte del trabajo, que es ganar a un Granada que se planta en la capital andaluza en cuadro y luchando por los play off, pese a ser un recién ascendido. Quizá por ello Pablo Pin, técnico del plantel nazarí, no forzará más de lo debido a sabiendas de lo que le queda aún por delante y que ganar en la cancha del líder, donde no lo ha hecho nadie en lo que va de temporada, no parece una tarea fácil. En Granada se quedarán Bortolussi, en la recta final de la recuperación de su lesión de gemelo; el base Josep Pérez, cercano ya a tener el alta también; el escolta Alo Marín, tocado en el tobillo; y el pívot Sergio Olmos, con una fascitis plantar. A ellos se une la duda de otro director de juego, Carlos Corts, que ayer no acabó el entrenamiento, de manera que Carlinhos Cobos deberá redoblar esfuerzos al ser el único base sano.

Este aspecto deben aprovecharlo Dani Rodríguez y Lluís Costa para exprimir al máximo a su rival, si bien el segundo podría alternar también como escolta, como hizo en Melilla, porque Segura tampoco querrá forzar a Bropleh, lesionado en una rodilla al resbalarse con una de las pegatinas del parqué el día del Ourense y que ya se perdió el último encuentro. Será duda hasta última hora, aunque el técnico no lo forzará.

En el Granada son baja Bortolussi, Josep Pérez, Alo Marín y Sergio Olmos, y es duda Carlos Corts

Y si justito llegarán en la dirección los visitantes, también andan cortos en las posiciones interiores sin Bortolussi, un luchador nato, ni Sergio Olmos, el techo del equipo. Eso sí, con Guille Rubio enfrente nunca hay que dar nada por hecho y Malmanis y Obi tendrán que perderle la alergia a la zona para fajarse más por dentro con el catalán, uno de los mejores reboteadores del campeonato y máximo anotador granadino. En este sentido, la amplia rotación con la que cuenta el plantel verdiblanco puede marcar el encuentro como ha pasado muchas veces durante el año: un inicio de tanteo, intercambio de canastas y el golpe definitivo del Betis desde la defensa.

No relajarse por ver tan cerca el objetivo y mantener la ambición es el reto de Curro Segura para con sus jugadores en pos de evitar una sorpresa mayúscula que sólo haría retrasar lo evidente. Por ello la idea está clara: salir sin contemplaciones e ir con todo desde el inicio, ya que el Granada es uno de esos equipos peleones que son capaces de dar un susto a cualquiera si antes no se han marcado ya las diferencias.

El Oviedo perdió ayer ante el Huesca y las miradas se centran en el Bilbao-Palencia

No hay más. Es un partido más, pero uno menos para alcanzar el objetivo. No depender de nadie significa ganar dos de los seis encuentros que quedan por delante, pero este Betis no es de dejar las cosas para más tarde y, con el ascenso prácticamente en las manos, los récords posibles en el horizonte marcarán la ambición verdiblanca: acabar sólo con cuatro derrotas, como el CB Murcia de la 2010-11; ganar todos los partido en casa, como el CAI de la 2009-10; y lograr el ascenso más tempranero de la historia. Y todo pasa por ganar al Granada.