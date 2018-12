Curro Segura: "Canoe demuestra tener un equipo bien armado"

Las nueve victorias consecutivas no hacen que el Betis Energía Plus levante el pie del acelerador. Todavía quiere más. Y, sin confianzas, recibe al Real Canoe, uno de los equipos recién ascendidos a la LEB Oro, ante el que los béticos buscarán afianzarse en el liderato. Curro Segura, entrenador de los verdiblancos, confía en que la comunión con una grada que presentará su mejor entrada, sirva para llevar en volandas a su equipo ante los madrileños.

El rival: "Canoe ya sorprendió el año pasado en Plata, obteniendo un ascenso después de terminar séptimo u octavo, para el que no era favorito, y lo consiguió. En LEB Oro demuestran que tienen un equipo bien armado, que juegan con carácter, decisión, sobre todo en su cancha, y ahora mismo son uno de los equipos revelación. Además, tienen a uno de los mejores jugadores de la competición, por lo que hay que estar preparados".

Situación: "No tiene especial manejo ni esta situación ni aquella del principio, con dudas. En principio, porque dentro del vestuario, ni en un caso ni en otro ha habido ni euforia ni excesiva preocupación. Obviamente se trabaja mejor ganando, porque es la mayor satisfacción. Pero no ha habido una actitud distinta. Es otra virtud que está teniendo el equipo y que queremos conservar, estar emocionalmente tranquilos y mantener la concentración en el día a día, que es lo que nos está yendo bien".

Buena entrada en San Pablo: "Es una gran iniciativa que el aficionado pueda colaborar con el Banco de Alimentos. Hay un doble motivo para venir: apoyar al equipo, que está ganando, y colaborar con una buena acción. Creo que tener esa oportunidad es bueno. Ojalá haya mucha gente y que alguno repita en las próximas semanas. Es lo que necesitamos y lo que queremos".

Mentalidad de los rivales: "A nosotros no nos preocupa lo que piensen los otros, o lo que puedan pensar. Tratamos de ser exigentes. Pese a haber ganado los últimos partidos con amplias diferencias, nuestro análisis es interno, crítico y exhaustivo, para minimizar errores, hacer mejores bloqueos, mejores defensas... para mejorar en detalles que nos ayudarán a seguir en buena línea".

¿La Copa de la Princesa en Sevilla?: "Hablamos de ganar al Canoe. Si perdemos, no hablamos de nada. Quedan muchas jornadas, muchos rivales. Tenemos que ir a Barcelona, tiene que venir Lleida... Sólo estamos enfocados en Canoe y nada más. Partido a partido".

Tunde: "Mi satisfacción es plena con él. Lo he dicho varias veces, lo está dando todo. No hay nada que decir acerca de su esfuerzo, trabajo y rendimiento. Está ayudando al equipo a ganar. Sus cualidades atléticas en algún partido han marcado momentos buenos y el aficionado se lo está reconociendo. Estoy satisfecho de que siga con nosotros y de que esa renovación se haya llevado a cabo. Aunque la normativa FEB marca una fecha límite para fichar, ahí habrá que tomar una decisión. Obvio es que estamos satisfechos con él y de que continúe".

El equipo: "Es importante que anoten todos. Pero no hay que volverse locos. Igual hay días en los que alguno no juega, o que alguno no anota. Hemos ganado partidos con cinco jugadores con más de diez puntos, o alguno metiendo cerca de 20. Como digo, e insisto, lo importante es sacar el partido y las victorias. Al principio hablábamos de que si nos metían ochenta, o que no defendíamos. Me da igual ganar a 100 o 60. Ahora ganamos así. Y si volvemos a ganar a 100, a 100. Es muy bueno que todos anoten y todos aporten. Y aunque alguno no jugara o no anotara, habrá sido importante en el proceso, porque trabajamos cada día y el trabajo diario es importante para que el equipo siga rindiendo. No bajará la importancia de algún jugador que no juegue porque jugar con 12 todos los días no es fácil".

¿Preocupan los 21 rebotes ofensivos de Granada?: "No me preocupa excesivamente porque cuando ha habido un error trabajamos para mejorarlo. El otro día nos cogieron muchos y ha pasado otros días. En Granada ganamos. Hay que intentar seguir ganando e intentar que no nos los cojan. En cualquier detalle, rebotes o porcentaje de tiro, hacemos análisis crítico constructivo y la semana la dedicamos a esos aspectos. Canoe es un equipo que rebotea bien en ataque. Me gustaría que tuviéramos una buena respuesta ante eso. Seguro que nos obligarán a estar en el mejor nivel no sólo en el rebote, también en otros aspectos".