Curro Segura: "Puede que el equipo se colapsara; mejor ahora con tiempo para poner remedio"

Ganar 18 partidos (19 contando el de la Copa Princesa) no es fácil. Siempre bajo la lupa y con la presión de ser favorito. Tras conquistar el título de la Copa Princesa semanas de tensión previa se acabaron y el equipo no salió en Son Moix con la intensidad habitual. "Es posible que el equipo se colapsara", afirmó el técnico del Betis Energía Plus, para quien la derrota debe servir como mensaje para que los suyos y confía en "recuperar sensaciones y volver a ganar ante el CB Prat".

Derrota

"Se juntó nuestro desacierto con el acierto del rival. La tensión de las semanas previas la notamos y cuando vimos que la cosa iba mal desconectamos del partido. Lo analizamos y pasamos página. No nos recreamos en victoria ni nos fustigamos en la derrota".

Momento

"Es posible que el equipo se colapsara. No es fácil vivir siempre siendo el favorito. Mejor que haya pasado ya, con tiempo por delante, porque aprendemos de cada victoria y derrota. Pondremos solución de inmediato".

Retos

"Quedan 12 jornadas y miramos a corto plazo. Al próximo rival. Cuando nos hemos distraído del corto plazo no nos ha ido bien".

Rival

"El CB Prat ha evolucionado mucho, lo normal cuando tienes a tantos jugadores en formación. Juega con mucha intensidad y ya nos hizo sufrir en la primera vuelta. Ahora viene de ganar al Valladolid un partido muy exigente. Ambos equipos hemos evolucionado y confío en recuperar las sensaciones de semanas atrás en defensa, porque si no estamos acertados la defensa siempre nos ha permitido sacar partidos adelante".

Plantilla

"No creo que hagamos cambios de aquí a que acabe el plazo al final del mes. Con los que hemos llegado hasta aquí llegaremos hasta el final. Tenemos un equipo compensado en todos los puestos y no contemplamos nada".

Fin a la racha

"Quizá el parón por la Copa permitió a otros descansar y nosotros seguimos con una tensión extra. Después de un enorme proceso de cuatro meses sin perder te quedas frío porque no estás acostumbrado a ello, pero seguimos adelante y enfocados en volver a ganar para llegar la próxima semana a Bilbao con ánimos renovados y manteniendo el colchón de ventaja".