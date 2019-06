Juanma Rodríguez: "Tenemos claro lo que queremos, otra cosa es la realidad del mercado"

Su teléfono echa humo. No ha parado durante el curso de trabajar, pero todo lo hecho antes no es más que una primera fase de un trabajo que ahora está en plena ebullición. Una línea a seguir ahora, o no, porque Juanma Rodríguez, director deportivo del Betis Energía Plus, es ya viejo zorro en esto del baloncesto y sabe que los mercados veraniegos suelen ser muy largos y "lo que hoy es blanco mañana es negro". Lo que sí tiene es la idea muy clara del perfil de jugador que busca para el conjunto verdiblanco en su regreso a la ACB cara a una temporada en la que "deben poner las bases para crecer año tras año".

–¿El ascenso prematuro le ha permitido adelantar trabajo?

–Visto lo bien que iba la liga pudimos ir trabajando con la certeza clara de que íbamos estar en ACB. Hay quien dice que tenemos ventaja, porque contábamos con más tiempo para diseñar la plantilla, pero hay realidades de mercado que nos marcan los tiempos como que las competiciones no han terminado, no ha empezado el derecho de tanteo... Es cierto que tenemos la ventaja de verlo todo con más perspectiva y haber analizado muchas cosas ya, pero las reglas del juego son las que son y eso nos impide avanzar más de momento.

–¿Tiene ya una idea clara de la plantilla?

–Una cosa es lo que tenemos en la cabeza y otra la que nos determine la realidad del mercado. Va a ser un verano largo. En mayo aspiras a unas cosas y nuestra realidad después nos puede llevar a otras. A ver con qué presupuesto contamos para poder equilibrar de nuevo todas las posiciones. El año pasado estábamos en un lugar de privilegio y dominio en el mercado y este año en una posición muy diferente. Hay que tener paciencia y trabajar para hacerlo lo mejor posible.

"Ahora no sé decir cuántos exactamente, pero alguno seguirá seguro; la ACB supone una exigencia mayor"

–¿Percibe que el Betis es un destino apetecible de nuevo?

–En las dos o tres semanas después de subir percibí que la gente, agentes y jugadores, ven el Betis como una sólida apuesta de futuro. Ahora, cuando empieza a moverse el mercado, la realidad es distinta, sobre todo al principio del verano cuando todos buscan los mejores contratos y mayores aspiraciones. En España juegan competición europea hasta 11 equipos y eso influye también, aunque esas circunstancias no nos impedirá hacer un equipo competitivo para dejar de mirar abajo con miedo sin para airar arriba con ambición.

–¿Cuántos partidos lleva vistos desde que empezó la pasada temporada?

–He visto muchos partidos y seguido a un montón de jugadores. Sorprende ver que jugadores que crees que son para tu nivel al preguntar por ellos te dicen que tienen ofertas del Olympiacos y el Panathinaikos. No estábamos mal encaminados, pero sorprende que piezas de un nivel medio-bajo tengan, según sus agentes, ofertas de Euroliga o Eurocup cuando son jugadores que hasta ahora estaban en clubes de posición media-baja en ligas europeas. Entiendo que los representantes busquen lo mejor para sus jugadores. Creo que hemos escrutado bien muchas ligas, pero queremos tener también otros criterios para formar el equipo como el año pasado: personal, conocimiento de la liga, cupos... Y eso te reduce el mercado.

"Me sorprende que jugadores que creo son para nuestro nivel tienen ofertas del Olympiacos y el Panathinaikos"

–Hace casi una década que no ficha en ACB. ¿Ha cambiado algo?

–No percibo demasiados cambios en la relación con los agentes. Lo que sí veo es que hay mayor poderío en la parte media-baja de la tabla que hace unos años. Hay clubes que han subido posiciones y ahora existe una clase media consolidada con poderío económico. A ello hay que sumar que los dos ascendidos son los que descendieron un año antes, de manera que será una liga muy competida y exigente.

–¿Habrá revolución en el Betis o continuidad?

–Ahora no sé decir. El ADN que este grupo de jugadores ha trasmitido es lo que nos gustaría mantener. Ese espíritu de lucha, sacrificio y que el equipo esté por encima de todo. Si tenemos dudas entre un jugador que pueda venir, sin experiencia en la liga o que no veamos claro su rendimiento, estará por delante uno de los que ya estaban, pero no sé decir cuántos exactamente pueden continuar, pero alguno seguirá seguro. Quedan días por delante y a ver a lo que nos lleva el mercado en estas tres próximas semanas. Todos se querían quedar, pero la realidad de un club profesional es otra. La ACB supone una exigencia mayor y pensamos que hacen falta otros mimbres en una liga con gente más grandes, más calidad, mayor capacidad física y en la que al tirar ya no tienes tres o cuatro segundos como en la LEB, sino que tienes una mano en la cara.

–¿Y habrá espacio para algún invento?

–Vamos a intentar contar con una base de jugadores que conozcan la liga. Las apuestas son más asequibles económicamente, pero la ACB es muy dura y no puedes traer muchos rookies. Aquí hay un alto nivel táctico y los equipos menos potentes son capaces de sorprender a los grandes, algo que no sucede en otras ligas europeas. Contar con jugadores que conozcan cómo funciona esto es muy importante. Después sí que haremos alguna apuesta, como el año pasado, que lo hicimos cuando ya teníamos una base de siete u ocho que conocían esto perfectamente.

–La pregunta del millón. ¿Con qué presupuesto cuenta?

–No me gusta hablar de eso. Tendremos el presupuesto necesario para conseguir el objetivo de asentarnos en la ACB. Sé los esfuerzos que ha hecho el Betis por salvar el baloncesto en la ciudad y por regresar a la Liga Endesa y hay que corresponder su esfuerzo con el nuestro para alcanzar las metas.

"Nuestra idea, a día de hoy, es que los cupos de formación sean importantes y que cuenten en la rotación"

–¿Acertar con un base y un pívot es la clave?

–Son posiciones muy importantes. Nos gustaría tener una pareja de bases que sean puros directores de juego, que controlen el ritmo de los partidos y que al menos uno sea buen defensor. En cuanto a los pívots, si a los equipos de alto nivel les cuesta encontrar uno, imagina al resto. Los grandes de Europa se han peleado por Brandon Davies, un jugador hecho a sí mismo pero que a mi forma de ver no llega a ser dominante. Si esto lo trasladamos más abajo resulta claro lo complicado que es fichar un cinco. Lo hemos mirado mucho todo el año y lo que tenemos claro es que algún defecto va a tener, así que ficharemos dos o tres jugadores en esa posición que se complementen entre ellos: uno con juego en el poste bajo, otro intimidador, otro con buena mano... Entre tres intentaremos hacer uno.

–¿Los cupos de formación le condicionan para confeccionar la plantilla?

–En las dos últimas campañas en la ACB en el Betis esos cupos eran jugadores con una relevancia menor en el equipo. Nuestra idea, a día de hoy, es que tengamos nacionales importantes, que cuenten en la rotación y alguno pueda ser titular. Es nuestra aspiración ahora; después quizá tengamos que cambiar la idea, pues es un mercado reducido y caro. Si no, también podremos mirar algún joven que tire hacia arriba con un rol de menos importancia de inicio pero con capacidad para ganarse los minutos con su talento.

–Ha hablado del crecimiento del club. ¿Por dónde pasa no darse un batacazo?

–Por intentar repetir, en la medida de lo posible y a otro nivel de exigencia, lo que hicimos el año pasado al reunir un grupo implicado, con humildad y ambición. A partir de ahí se ha marcado una línea de trabajo desde la dirección deportiva y la secretaría técnica para crecer. Venimos de un año impresionante y lo que venga será más duro. Hay que vernos ahora, siendo los mismos, en una situación más complicada, por lo que deberemos tener calma cuando vengan los malos momentos, que llegarán, y creer en el trabajo en una temporada que será difícil y larga. Con sacrificio, trabajo y humildad lograremos los objetivos. Y con gente que venga aquí a crecer en un proyecto que debe dar pasitos adelante cortos, pero firmes.

–¿Cómo es su día a día ahora?

–Estoy centrado en el 90% en la confección de la plantilla y en el diseño de la pretemporada, que está muy avanzada. Mañana, tarde y noche con el teléfono en mano. No queda otra. De este trabajo depende mucho cómo transcurra después la temporada. Hay una comunicación directa y fluida con el entrenador. Diría casi por horas. Debatimos y lo consensuamos casi todo entre Curro Segura, Asier Alonso y yo. Al técnico no le vamos a meter nadie que él no lo vea. Hay un trabajo de mucho análisis y esfuerzo para no equivocarnos.

–Pero esa posibilidad siempre existe. ¿Le preocupa?

–En algo nos equivocaremos, porque es otro nivel y habrá que domesticar más los egos. Pero los jugadores son muy listos y a los tres o cuatro días de estar en un sitio uno se da cuenta de cómo funciona el club. El que venga tiene que saber dónde está, qué queremos y cómo lo vamos a conseguir y me encargaré de que le quede bastante claro desde el primer momento. El punto de partida será la humildad y el trabajo.